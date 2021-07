Geburten vor 1 Stunde

So viele Babys wie seit Jahren nicht mehr: Auch in der Region steigen die Geburtenzahlen – ein Corona-Effekt?

In diesem Frühjahr wurden in der Bundesrepublik so viele Kinder geboren, wie in den vergangenen Jahren nicht. Und das trotz Corona. Statistiker zeigen sich überrascht von diesem Trend – das typische Verhalten bei Krisen sieht eigentlich anders aus.