Daten-Story Veröffentlicht am 06. Oktober 2023

Wussten Sie, dass jeder dritte in Deutschland verzehrte Apfel aus der Bodensee Region stammt? In diesem Fakten Freitag werfen wir einen genaueren Blick auf die Apfelproduktion am Bodensee.

Bild: Janaina Schneider

Kompott, Kuchen oder Saft – all das lässt sich aus Äpfeln machen. Wer am Bodensee lebt, hat Glück, denn das Obst wächst direkt ums Eck. Die Region um den Bodensee ist für ihren milden Frühlinge und Sommer sowie für ausreichende