Daten-Story Veröffentlicht am 18. November 2022

Bücher, Bücher, Bücher, aber auch Filme, Musik und 3D-Drucker. In den Bibliotheken der Region kann man vieles bekommen. Dieser Fakten-Freitag zeigt, wo am meisten ausgeliehen wird.

In der Markdorfer Bibliothek gibt es nicht nur kreative Dekoration, sondern auch die meisten Entleihungen pro Einwohner in Baden-Württemberg. | Bild: Jörg Büsche/Isabelle Graef

Es ist Herbst und wenn es draußen kalt und neblig ist, kann man sich besonders gut zu Hause einkuscheln und ein Buch lesen. Wer nicht ständig neue Bücher kaufen will, leiht sie sich in der Bibliothek. In Baden-Württemberg wurden vergangenes Jahr