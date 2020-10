Rangeleien gibt es auf jedem Dorffest. Was aber, wenn es dabei nicht bleibt, sondern schlimmer und brutaler wird? Wenn am Ende jemand schwerverletzt oder sogar tot ist? Auch das passiert in Baden-Württemberg. Wie oft, verrät die Kriminalstatistik, die wir für Sie ausgewertet haben.

Es sind die dunklen Seiten unserer Zivilisation: Mord, Totschlag, Vergewaltigung, schwere Körperverletzung. All dies zählt in der Polizeilichen Kriminalstatistik in den Bereich der Gewaltkriminalität. Auch wenn wir die Augen davor am liebsten