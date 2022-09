Kreis Konstanz

Die Konzilstadt Konstanz spart Energie. Elf Gebäude und Wahrzeichen der Stadt werden nachts nicht mehr beleuchtet, darunter die Imperia und das Alte Rathaus. Bleiben bald auch die Schaufenster dunkel?

Laut Bundesverordnung müssen ab 22 Uhr in allen Kommunen nicht zwingend benötigte Lichtquellen ausgeschaltet sein. Auf der Reichenau und in Allensbach werden nun die Abende dunkler, denn die Straßenbeleuchtung bleibt aus.

Sieht hübsch aus und gehört im Moment der Vergangenheit an: Veranstaltungsstätten wie hier die Spiegelhalle des Theaters in Konstanz werden nachts nicht mehr beleuchtet. | Bild: Oliver Hanser

Viele Ideen, Investitionen und Thema im Schulunterricht: Steißlingen beschäftigt sich intensiv mit der Energieversorgung. Beim Thema Flüchtlinge beklagt Bürgermeister Mors allerdings Anordnungen von oben.

Bodenseekreis

Diverse Kirchen, Baumbeleuchtung, die Lichtfliesen in der Fußgängerzone – hier geht in Friedrichshafen im Dunkeln erstmal keine Beleuchtung mehr an. Ausnahme ist der Moleturm: Aus Sicherheitsgründen bleibt er beleuchtet.

Der Lindauer Hafen wird ebenfalls nicht mehr beleuchtet. Das Ausschalten ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen die Stadt ihren Energiebedarf um mindestens 20 Prozent senken will.

Der Moleturm in Friedrichshafen wird aus Sicherheitsgründen auch weiterhin beleuchtet. | Bild: Felix Kaestle

Der Gemeinderat in Immenstaad beschließt Maßnahmen zum Energiesparen. Auch die Bürger können weitere Vorschläge machen.

Wie die Gemeinde Deggenhausertal mit dem Problem steigender Energiepreise und sinkender Gaslieferungen umgeht, lesen Sie hier. Zum Sparkurs zählt beispielsweise das Absenken der Wassertemperatur im Wittenhofener Hallenbad Aquatal.

Schwarzwald

Eine Verordnung der Bundesregierung sieht seit dem 1. September vor, dass die Türen von Geschäften nicht mehr dauerhaft geöffnet bleiben sollen. Was Villinger Einzelhändler davon halten.

Weshalb spart Villingen-Schwenningen nicht mehr Energie ein, Herr Oberbürgermeister? Ein großes SÜDKURIER-Interview mit Rathaus-Chef Jürgen Roth zur Energie-Krise gibt Antworten.

Kleine Schritte ist St. Georgen beim Energiesparen schon gegangen. Weitere werden bald diskutiert. Bürgermeister Michael Rieger sieht die Verantwortung nicht allein bei der Stadt und richtet einen Appell an die Bürger.

Unsere Bildsimulation zeigt, wie es künftig des Nachts auf den Straßen aussehen könnte: So dunkel wie das Rathaus in Donaueschingen wären dann auch die Wege; einzig der Mond wäre mögliche Lichtquelle, wenn die Straßenlaternen aus bleiben. | Bild: Katarina Schaub/Jessica Wend

Die Stadt Donaueschingen hat ebenfalls nach Möglichkeiten gesucht, um Energie zu sparen. Viel gefunden hat sie nicht. Aber es gibt ja noch die Straßenlaternen. Licht aus!

Hochrhein

Wo bleibt das Licht aus? Wo wird es kälter? Wir haben in Bad Säckingen nachgefragt, was die Stadt bisher umgesetzt hat.

In Görwihl gehen die Lichter jetzt früher aus. Die Straßenbeleuchtung brennt nun drei Stunden weniger pro Nacht. Der Gemeinderat prüft weitere Energiesparmaßnahmen.

Auch Waldshut-Tiengen muss in Zeiten hoher Energiepreise und zweifelhafter Versorgungssicherheit den Gürtel enger schnallen. Die Stadt will an fünf Eckpunkten ansetzen – doch es gibt auch noch Klärungsbedarf. So will Waldshut-Tiengen sparen.

Im März erstrahle die Holzbrücke in Bad Säckingen noch in den Farben der Ukraine. Aufgrund des dort herrschenden Kriegs und der daraus resultierenden Energiekrise bleibt die Brücke von außen künftig unbeleuchtet. | Bild: Linke, Frank

Laufenburg löscht das Licht und spart Energie beim Heizen. Das Duschen in Sporthallen ist nicht mehr möglich und Altstadt bleibt auch in der Vorweihnachtszeit dunkel.

Bürgermeister Adrian Probst gibt Einblick in den Energiesparplan der Stadt St. Blasien. Manches ist schon umgesetzt, andere Maßnahmen befinden sich noch in Planung, wie der Bürgermeister im Interview verrät. So spart die Stadt Energie.

Auch Murg will Energie sparen. Daher bleiben viele Lichter aus. Der Gemeinderat beschließt eine Stunde weniger Straßenbeleuchtung und verzichtet fast ganz auf die Weihnachtsbeleuchtung.