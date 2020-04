Region vor 1 Stunde

Kaum Verstöße gegen Corona-Verordnung: So liefen die Ostertage in der Region

Zu Fuß, zu Pferd, zu Wasser, im Streifenwagen und per Zeppelin: Die Polizei in der SÜDKURIER-Region hat die Corona-Verordnung in den vergangenen Tagen massiv kontrolliert und kaum Verstöße feststellen können. Die Menschen konnten das schöne Osterwetter genießen, wie unsere Reporter zeigen.