Am Wochenende war im Südwesten viel geboten. Hier erfahren Sie alles über die Events in unserer Region.

Schwarzwald

Wenn Kultur auf Nacht trifft, ist das offenbar ganz nach dem Geschmack vieler Menschen im Schwarzwald. Die Schwenninger Kulturnacht war 2023 wieder sehr gut besucht. Auch anfängliche Wetterprobleme lösten sich nach wenigen Stunden in Luft auf. Auf die Kultur-Fans wartete also ein wunderschöner Abend mit zahlreichen kulturellen und kulinarischen Highlights.

Bild: Dominik Zahorka

Die ganze Vielfalt der Kulturnacht können Sie auch in diesen Bilder-Geschichten nochmals erleben:

Tausende Besucher feierten am Wochenende beim Stadtfest in St. Georgen. Neben kulinarischen Spezialitäten gab es auch ein buntes Programm, von Blasmusik bis zur Disco für jedermann. Hier finden Sie alle Bilder und Infos zum Party-Wochenende in St. Georgen.

Bild: Sprich, Roland

Hochrhein

Der Heimatabend des Schwyzertags in Tiengen steht für gelebtes Brauchtum. Er bringt Menschen zusammen und verbindet unterhaltsam Vergangenes mit der Gegenwart. Die Festrede hielt Marion Gentges, baden-württembergische Ministerin für Justiz und Migration.

Bild: Ursula Freudig

Am Schwyzersamstag wurden zudem viele Aktivitäten, wie spielen und basteln für die Kinder, in der Fußgängerzone in Tiengen geboten.

Bild: Susanne Schleinzer Bilal

Ein besonderer Spaß für Jung und Alt am Hochrhein: Der Musikverein Degernau feierte den Bezirksmusiktag mit viel Blasmusik und Kinderprogramm. Hier sehen Sie alle Bilder.

Bild: Yvonne Würth

Flanieren, Schlemmen, Genießen – der Sommer in Wehr stand bei schönem Sommerwetter ganz im Zeichen von Musik, Tanz und kulinarischen Genüssen. Talschulplatz und Innenstadt verwandelten sich einen ganzen Samstag lang in Festplatz und Flaniermeile – wie unsere Bilder hier zeigen.

Bild: Marianne Bader

Linzgau

Große Begeisterung bei den Biker-Days im Seepark Pfullendorf. Knapp 200 Biker beteiligten sich an der Motorradausfahrt, einem Höhepunkt der dreitägigen Biker-Days. In sechs Gruppen waren die Biker auf der kurvenreichen Tour durch die Region unterwegs – hier finden Sie alle Eindrücke und Informationen zum besonderen Event im Linzgau.

Bild: Chris Herrmann

Bild: Chris Herrmann

Kreis Konstanz

Wechselhaftes Wetter, aber beste Stimmung: Christoph Stolz eröffnete an seinem ersten Bürgermeister-Arbeitstag das Hafenfest in Ludwigshafen mit seinem allerersten Fassanstich. Dann lernte er das besondere Fest kennen – hier finden Sie alle Bilder.

Bild: Löffler, Ramona

Ein voller Erfolg war der Aktionstag „Herz für Kinder“ in Radolfzell am Samstag. Neben dem Stand des SÜDKURIER, der die Veranstaltung gemeinsam mit der Tourismus- und Stadtmarketing GmbH Radolfzell und dem Familienverband Radolfzell organisiert hat, gab es noch 23 andere Mitmachstationen in der gesamten Innenstadt.

Die Palette der Aktionen reichte vom klassischen Dosenwerfen über das Armbrustschießen bis hin zu Bastelaufgaben und Tastspielen.

Bild: Jarausch, Gerald

Alle Bilder der Veranstaltungen vom Wochenende in der Region im Südwesten finden Sie auch hier.