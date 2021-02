Kreis Konstanz

In Konstanz lud traditionell der SÜDKURIER die Narren in die Redaktion ein – sehen Sie hier Bilder und Videos von einem närrischen Tag. Die Bilder vom Kinderumzug und Wurstschnappen vom 24. Februar 2020 gibt es hier.

Beim Fasnetmäntigumzug in Allensbach gab es tolle Bodanrück-Trolle, lustige orientierungslose Busfahrer, schöne Wolkenkinder.

Die Gruppe Singler warb beim Umzug in Allensbach als orientierungslose Busfahrer um neue Kollegen, die die damals neuen gelben Busse besser lenken. | Bild: Zoch, Thomas

Beim Frühschoppen der Gerstensäcke in Gottmadingen traf närrische Politik auf ziemlich vernünftige Narren. An dem großen Umzug durch Gottmadingen nahmen mehr als 50 Narrenvereine teil. Bei 15 Grad Plus kamen die Narren ganz schön ins Schwitzen. Hier geht es zu den besten Bildern.

Hatte sichtlich Spaß beim Umzug in Gottmadingen: Ein Katzen-Quintett aus Überlingen am Ried. | Bild: Tesche, Sabine

In Radolfzell fand der närrische Jahrmarkt auf dem Marktplatz statt. Die Bilder des ausgelassennen Schnurrens und Garderutsche-Fahrens gibt es hier.

In Stockach und Region herrschte am Fasnachtsmontag ein buntes Fasnetstreiben bei den Kinderbällen. In Stockach, Liggersdorf, Orsingen und Zoznegg gab es ein abwechslungsreiches Programm aus Spiel, Tanz und Gesang.

Unter dem Motto „Z‘ Wahlwies uff de Wiese“ tummelten sich viele Tiere und Pflanzen, Gärtner und Vogelscheuchen beim Rosenmontagsumzug in Wahlwies auf den Straßen. Zu den besten Bildern.

Rosenmontagsumzug 2020 in Wahlwies. | Bild: Claudia Ladwig

Bodenseekreis

Die SÜDKURIER-Lokalredaktion in Markdorf hatte die Narren zur Bewirtung eingeladen – und viele waren gekommen. Hier gibt es die besten Bilder vom Narrenbesuch in der Redaktion. Und unter dem Motto „Markdorf total verruckt“ herrschte in der gesamten Innenstadt ein buntes Treiben mit vielen tollen Mäschgerle.

Närrischer Besuch in der Markdorfer SÜDKURIER-Redaktion am Fasnachtsmontag 2020. | Bild: Lang, Andreas

Beim Kärrelerennen in Meersburg gingen in der Kategorie Erwachsene neun Kärrele, bei den Kindern vier Kärrele an den Start. Auf die ersten Plätze schossen jeweils Großwildjäger und Römer. Die schönsten Bilder gibt es hier.

Beste Laune beim Kärrelerennen in Meersburg im vergangenen Jahr. | Bild: Sylvia Floetemeyer

In Immenstaad gehörte der Montag dem Narrensamen. Beim Kinderumzug der Narrenzunft Hennenschlitter hatten sie jede Menge Spaß.

Linzgau

Beste Laune hatten die 49. Gruppen beim Fasnetsmäntig-Umzug durch die historische Altstadt von Pfullendorf. Publikum und Hästräger waren bestens aufgelegt. Und auch das Wetter machte beim Umzug der Stegstrecker Pfullendorf mit. Die schönsten Videos und Bilder gibt es hier.

Der Umzug in Meßkirch mit rund 2500 Narren und Musikern machte seinem Namen als „scheenster im Gäu“ wieder alle Ehre. Die 65 Gruppen zogen bunt und blendend aufgelegt durch die Straßen.

So schön kann Badeschaum sein! Diese sympathischen Meßkircherinnen liefen als wahre Schaumwolken verkleidet beim Umzug in Meßkirch mit. | Bild: Lorenz, Stefanie

Hochrhein

Die Narro-Zunft Waldshut feierte mit vielen Waldshuter Vereinen, Guggenmusiken und Besuchern auf der Närrischen Gass‘ in Waldshut. Sehen Sie hier die schönsten Bilder. Wie der Tag in Waldshut-Tiengen ablief, können Sie hier nachlesen.

In Stühlingen trafen sich die Narren zum Umzug mit 58 Gruppen. Hier sehen Sie die Bilder.

Zwei Besucher beim Umzug in Stühlingen am Fasnachtsmontag 2020. | Bild: Yvonne Würth

Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen zogen Narren, Guggenmusiken und andere Fasnachtsfreunde durch die Altstadt von Bad Säckingen. Die schönsten Momente haben wir für euch in Bildern und Videos zusammengefasst.

Beste Stimmung herrschte auch in Unterlauchringen. Das sind die Bilder vom Umzug am Fasnachtsmontag.

Fasnachtsmontag-Umzug 2020 in Unterlauchringen. | Bild: Nina Hess

Schwarzwald

In der Villinger Fasnet gilt der Fasnetmontag als Höhepunkt der närrischen Zeit. Der SÜDKURIER hat den Historischen Umzug der Narrozunft im Livestream übertragen. Hier können Sie sich das Video noch einmal ansehen. Zudem gibt es tolle Bilder von dem Fasnet-Spektakel auf der Straße. Was den ganzen Tag über in der Stadt geboten wurde, können Sie in unserem Live-Blog jetzt noch einmal nachlesen – mit allen Bildern und Videos zum Nachsehen.

Der Fasnetmontag ist normalerweise der Haupttag der Villinger Fasnet. Überall im Städtle wurde 2020 etwas geboten, von früh bis spät. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Tausende Zuschauer säumten die Straßen beim Umzug in St. Georgen. 23 Gruppen zeigten sich bestens gelaunt und warfen wahlweise Konfetti oder Süßigkeiten. Zu den Bildern geht es hier.

Beim traditionellen Umzug im Bad Dürrheimer Teilort Unterbaldingen feierten ausgelassen Umzugsteilnehmer und Narren am Straßenrand zusammen die Fasnacht. Das sind die schönsten Bilder.

Fasnachtsmusiken durften beim Umzug in Unterbaldingen natürlich auch nicht fehlen. | Bild: Mandy Heinze

Ob in Aasen, Neudingen, Pfohren oder Wolterdingen: Die Narren in den Donaueschinger Ortsteilen legten sich auf den letzten Metern der Fasnet 2020 noch einmal kräftig ins Zeug.