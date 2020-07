Unverbindlich lieben – geht das überhaupt? Mingles leben eine Mischform aus Single-Dasein und Paarbeziehung. Wir haben bei einer Paartherapeutin aus Konstanz und einer Beziehungsforscherin aus Heidelberg nachgefragt, wie Menschen diese unverbindliche Form der Beziehung leben, was das mit ihnen macht und ob es sich um ein typisches Phänomen unserer Zeit handelt.

Seit einiger Zeit erlebt die Konstanzer Paartherapeutin Marie-Louise Frei-Götz etwas Neues: „Es kommen vermehrt junge Paare zu mir in die Therapie, die bereits früh an ihrer Beziehung arbeiten wollen.“ Sind junge Menschen also gar nicht