Pferdekarren und doch Rot für Fußgänger: So kurios war der Autofreie Sonntag am Bodensee

Vor genau 50 Jahren stand in der Bundesrepublik der Autoverkehr fast ganz still. Menschen auf Rädern eroberten die Straßen. Bilder und Berichte zeigen, zu welchen skurrilen Szenen es in der Regio kam.