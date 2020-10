Taschendiebstahl, Sachbeschädigung, Sexuelle Belästigung – all das ist bitterer Alltag auf den Straßen Baden-Württembergs. Auch bei Ihnen zu Hause. Wie viel Kriminalität es auf den Straßen Ihres Heimatortes gibt, weiß die Kriminalstatistik, die wir für Sie ausgewertet haben.

Straßenkriminalität klingt entsetzlich nach Gangs und Schießereien. Tatsächlich ist sie aber Alltag in Baden-Württemberg, jedenfalls in der Definition, mit der sie in die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) einfließt. Demnach zählen alle