Stuttgart 21 Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

So erlebte Fotograf Andreas Langen den schwarzen Donnerstag vor zehn Jahren: „Es war eine surrealistische, bizarre Szenerie“

Die Schreckensbilder aus dem Stuttgarter Schlossgarten waren am Abend des 30. September 2010 per „Tagesschau“ in jedem Wohnzimmer der Republik: Hundertschaften bewaffneter Polizeibeamter in schwerer Schutzausrüstung gingen mit großer Härte, Schlagstöcken, Pfefferspray und Wasserwerfern aus nächster Nähe gegen demonstrierende Stuttgart-21-Gegner vor, darunter zahlreiche Rentner und Schüler. Über den dramatischen Tag und die Nacht im Stuttgarter Schloßgarten berichtet der Stuttgarter Fotograf Andreas Langen, der mit seinem Partner von der Agentur „die arge lola“ für das Stuttgarter Stadtmuseum den Protest gegen des Bauprojekt von Anfang an dokumentierte.