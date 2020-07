Am 1. Juli ist die neue „Corona-Verordnung Sport“ in Kraft getreten. Und das bedeutet: Training in allen Breitensportarten ist nach Corona-bedingter Pause wieder ohne Abstand möglich. Diesen Anlass möchte der SÜDKURIER mit Ihnen feiern und verlost Sport-Pakete für Sie und Ihr Team. Das Unternehmen Blackroll stellt dafür Produkte zur Verfügung.



Lassen Sie uns und unsere Leser an Ihrem ersten Trainingstag teilhaben – wir freuen uns über Ihre Bilder und Videos! Zeigen Sie, wie viel Spaß Sie und Ihr Team hatten, wie intensiv das Training war oder wie ausgepowert alle nach dem Training waren. Schreiben Sie ein paar Zeilen darüber, was Sie an diesem Tag gemacht haben, wie Sie in den neuen „alten“ Trainingsmodus zurückgekehrt sind und wie sich das angefühlt hat. Bewerbungen sind bis zum 12. Juli möglich.

Bewerbungen Posten Sie Ihre Bilder oder Videos in den sozialen Medien mit dem Hashtag #SKverbindet oder schicken Sie uns eine E-Mail mit Foto an SKaktion@suedkurier.de. Bitte nennen Sie uns zudem Ihre Sportart, Ihren Verein und die Anzahl der Teammitglieder. Das Los entscheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich zur Kontaktaufnahme. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Beiträge werden auf SKverbindet.de veröffentlicht.

Erste Einsendungen haben uns bereits erreicht:

Bild: Happy-Line-Dancer Wald

Die Gruppe der Happy-Line-Dancer aus Wald hat vor der Lockerung gemeinsam über Skype ihre Tänze getanzt, wie Armin Schlachter erzählt. Jetzt endlich dürfen die Tänzer aber auch wieder in der Halle trainieren. Wegen des schönen Wetters hat sich die Gruppe aufgeteilt und zum Teil auch draußen getanzt.

Im Freien fand auch das erste Training der SV Litzelstetter Damen statt. „Auch uns hat die Corona-Krise sehr getroffen und wir konnten seit Mitte März weder trainieren, noch Fußballspiele austragen“, schreibt das Team. „Das hat unser Fußballerherz natürlich sehr erschüttert.“ Das erste Training habe etwa zwei Stunden gedauert und bei enormer Hitze stattgefunden. „Dennoch sind wir standhaft geblieben und haben bis zum Ende gekämpft.“ Das Wichtigste sei für die Sportlerinnen der Spaß am Fußball gewesen und endlich wieder das Team zu sehen und um sich zu haben.

Bild: Drachenbootabteilung

Die Drachenbootabteilung des Kanu-Clubs Konstanz freut sich ebenfalls über den Trainingsbeginn: „Das erste Training führte uns also in die Schweiz, zu unseren Nachbarn“, schreibt Steuerfrau Antje Böhme. Weil die Wetterlage etwas unsicher war, nutzte sie gemeinsam mit acht Paddlern nur ein kleines Drachenboot, das den Namen „Grisu“ trägt. Ganze neun Kilometer waren die Sportler unterwegs. Und sie waren dabei nicht die ganze Zeit alleine: „Zu unserer Freude trafen wir auf dem Seerhein unsere Kreuzlinger Paddelfreunde, die ebenfalls im kleinen Drachenboot unterwegs waren“, so Antje Böhme.

Tanzend starteten die Rollkunstläuferinnen des Konstanzer Roll- und Eissportclubs ins Training.

Bild: SpVgg. Wehr 1977

„Der Ansturm war enorm“, schreibt Pit Donato, Vorsitzender und Jugendleiter der SpVgg Wehr 1977 über das erste Training des Nachwuchses. „die Kinder waren alle begeistert und sehr oft hörte man den Satz ‚Endlich wieder Fußball‘.“

Dass sie trotz Corona-Pause an Sportlichkeit nichts eingebüßt haben, beweisen die Mitglieder des VFK-Eiche Radolfzell.