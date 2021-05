Die Lage im Nahen Osten spitzt sich immer weiter zu. Das führt nicht nur zu umstrittenen Demonstrationen, sondern auch zu Übergriffen auf Synagogen im Südwesten. Auch in der Region werden Synagogen geschützt. Und auch in der Region sagen Gemeinden zum Schutz erste Gottesdienste ab.

Brennende Flaggen, eingeworfene Scheiben von Synagogen, Schmierereien an den Wänden. All das erinnert gefährlich an die dunkelste Stunde in der deutschen Geschichte. Die jüdische Gemeinde sieht sich schmerzhaft daran erinnert. Rami Suliman weiß um