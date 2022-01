von Daniel Volz

Kripo stellt Rauschgift im Wert von 50 Millionen Euro sicher: Spuren führen nach Gottmadingen, Pfullendorf und Immendingen

Kurz vor Weihnachten gelang der Polizei ein empfindlicher Schlag gegen die Drogen-Kriminalität. Bei einer Großrazzia an mindestens sieben Orten, darunter Gottmadingen, Rielasingen, Immendingen und Zürich, beschlagnahmten die Ermittler mehr als 230 Kilogramm Kokain. Neun Verdächtige wurden festgenommen.

Bei den Durchsuchungen an zahlreichen Orten stellten die Ermittler 233 Kilogramm Kokain und 50 Kilogramm Cannabis sicher. | Bild: Polizei Baden-Württemberg

Dabei könnte die Dimensionen der mutmaßlich gehandelten Rauschgiftmengen noch weit größer sein als bisher bekannt. Unser Reporter René Laglstorfer gibt Einblicke in die Hintergründe der Großrazzia gegen internationale Drogenhändler in der Bodensee-Region.

61-Jähriger stirbt nach Schussverletzungen: Wie konnte es zu der schrecklichen Tat in Neukirch kommen?

Unbegreiflich ist für viele Neukircher, was sich am Abend des 23. Dezembers in dem Schwarzwald-Dorf ereignet hat. Ein Streit soll eskaliert sein, ein 27-jähriger Sohn soll auf seinen Vater geschossen haben.

Familiendrama Neukirch | Bild: Marc Eich

Seine Flucht endete kurze Zeit später in Gutach im Breisgau, wo er festgenommen wurde. An Heiligabend erlag der 61-jährige Vater seinen Verletzungen. „Das Dorf steht unter Schock, wir finden keine Worte“, sagte Ortsvorsteher Rainer Jung am Tag nach der Tat. Wie konnte es in der bestens integrierten Familie zu so einer Tragödie kommen?

Proteste und und unangemeldete Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

Deutschlandweit protestieren Menschen gegen Corona-Maßnahmen und Impfpflicht. Auch in der Region zwischen Bodensee und Schwarzwald gingen auch in den Weihnachtsferien Tausende auf die Straße. Nicht immer waren die Protestzüge allerdings angemeldet.

Blick auf die Demo in Ravensburg am Montag Abend. | Bild: Hilser, Stefan

In Ravensburg versammelten sich Ende Dezember über 1000 Personen zu einer nicht angemeldeten Demonstration – weniger Teilnehmer als in der Vorwoche, ein Teil von ihnen sei laut Polizei aber „deutlich aggressiver“ aufgetreten. Die Demonstranten lieferten sich mit mehreren hundert Beamten ein Katz-und-Maus-Spiel. Unser Überlinger Lokalchef Stefan Hilser war mittendrin.

Erneut etwa 1200 Teinehmer bei einer illegalen Demonstration in Ravensburg. | Bild: Hilser, Stefan

Im Schwarzwald-Baar-Kreis kam es nach Weihnachten ebenfalls zu Aufmärschen gegen die Corona-Politik, die jedoch friedlich blieben. Die Polizei griff bei hundertfachen Verstößen gegen das Maskengebot in Villingen nicht ein. Im Anschluss prüfte die Stadt jedoch ein Versammlungsverbot.

Gegen Corona-Maßnahmen in Villingen: Am Montag, 27 Dezember. | Bild: Trippl. Norbert

Im neuen Jahr setzten sich die Demonstrationen im Bodenseekreis fort. Nachdem Informationen über eine verstärkte Polizeipräsenz in einschlägigen Telegram-Gruppen durchgesickert waren, verlagerte sich der Protest-Schwerpunkt jedoch von Ravensburg nach Friedrichshafen. Sollen solche Demonstrationen künftig spontan auch in anderen Städten am Bodensee stattfinden? Nach Erkenntnissen der Polizei sei ein solches 'Städte-Hopping' nicht auszuschließen.

Wer sind die Menschen, die in der Region gegen die Corona-Maßnahmen – meist illegal – demonstrieren? Und welche extremistischen Gruppen mischen sich unter die „Spaziergänger“ und versuchen sie für ihre gefährlichen Ziele vor ihren Pflug zu spannen? Der SÜDKURIER gibt hier Antworten.

Masken-Wirrwarr in Baden-Württemberg

Verwirrung gab es nach Weihnachten um die neue Corona-Verordnung der Landesregierung. Zu der Regelverschärfung gehört auch eine Pflicht für FFP2-Masken in Innenräumen.

Weshalb viele von einer Empfehlung ausgehen – und was tatsächlich gilt: Der SÜDKURIER hat beim zuständigen Sozialministerium nachgefragt.

Explosion an Silvester: Zwei Männer in Hilzingen Hilzinger Ortsteil Schlatt schwer verletzt

Die Silvesternacht verlief im Südwesten weitgehend ruhig. Zwar durfte bundesweit kein Feuerwerk verkauft werden, das Anzünden war jedoch nicht verboten.

In einem Fall im Hilzinger Teilort Schlatt am Randen endete das unsachgemäße Zünden von Pyrotechnik allerdings für zwei Männer mit schweren Verletzungen.

Narren in der Region starten in die Fasnacht – wegen Corona aber viel kleiner und leiser als sonst

Die Narren in der Region starteten am Dreikönigstag traditionell in die Hochphase der schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Wegen Corona fielen große Veranstaltungen zwar aus. Dennoch hielten einige Vertreter das Brauchtum am Leben. So wurde in der Region die fünfte Jahreszeit eingeläutet.

Punkt 12 Uhr knallten die ersten Karbatschen: Beste Aussichten auf das Geschehen gab es wie immer an der Münstertreppe. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Nun müssen sich auch geimpfte Schüler testen lassen – was ab Montag an den Schulen gilt

Die Schulen machen auch nach den Weihnachtsferien im Präsenzbetrieb weiter. Allerdings greift ein verschärftes Testkonzept. Nur wenige sind jetzt noch ausgenommen – was jetzt für wen gilt, haben wir hier für Sie zusammengefasst.