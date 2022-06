Das lange Pfingst-Wochenende stand im Südwesten ganz im Zeichen von launischem Wetter, guter Musik, vollen Zügen und spannendem Sport im Saison-Finale auf den Kickplätzen der Region. Falls Sie das Nachrichten-Geschehen nicht verfolgt haben, geben wir Ihnen hier einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.

Ansturm auf 9-Euro-Ticket sorgt für Reise-Stress und volle Regionalzüge

Überfüllte Waggons und lange Wartezeiten in Konstanz, Gedränge an den Gleisen im Bahnhof in Singen und brechendvolle Züge im Schwarzwald: Entspanntes Reisen war vielerorts am Wochenende in der Region nicht möglich. In unserem Überblicks-Artikel haben wir alle Artikel aus der Region zu diesem Thema für Sie zusammengestellt:

Überblick Neun-Euro-Ticket an Pfingsten: Volle Züge in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Sollen die Menschen der Region sich nun schwarz-ärgern über den großen Ansturm? Nein, im Gegenteil: Man kann sich auch einfach mal freuen, dass diese Leute hierhin wollen in den schönen Südwesten – das schreibt Redakteur Dominik Dose in seinem Kommentar.

Unwetter am Feiertag: Hagel färbt Allgäu Anfang Juni weiß

Heftige Hagelschauer haben im Allgäu Felder und Orte überzogen. Die weißen Körner lagen im Landkreis Lindau stellenweise so dick, dass es einer verschneiten Winterlandschaft glich. Anwohner schippten das eisige Weiß mit Schneeschiebern beiseite, sogar ein Radlader war im Einsatz und türmte den Hagel meterhoch.

Bild: Davor Knappmeyer

Starke Gewitter gab es auch im östlichen Bodenseekreis rund um Kressbronn und Langenargen. Der Deutsche Wetterdienst meldete rund um Kressbronn, Langenargen, Tettnang und Eriskrich eine amtliche Unwetterwarnung mit Starkregen und Niederschlagsmengen von 40 Litern pro Quadratmeter. Auch schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 100 Stundenkilometern und Hagel mit Korngrößen um drei Zentimetern wurden beobachtet.

Video: Wieland, Fabiane

Über 40 Unwettereinsätze gab es zudem im Zollernalbkreis und auf der Schwäbischen Alb.

Spannender Saison-Endspurt in den Fußball-Amateurligen der Region

Der FC Öhningen-Gaienhofen ist Bezirkspokal-Sieger nach einem klaren 3:0-Erfolg im Finale gegen den FC RW Salem, Gabriel Cristilli sicherte der Reserve des FC 08 Villingen mit seinem Treffer zum 1:0-Sieg gegen den FC 03 Radolfzell den Klassenerhalt in der Verbandsliga: Auf vielen Sport-Plätzen der Region wurde am Wochenende gefeiert – hier finden Sie die besten Videos im Überblick.

Video: Feiertag, Ingo

Max Giesinger, Ben Zucker und viel Party im Bodenseekreis

Tanzende Menschen, Live-Musik und gute Laune: Das alles gab es am Wochenende in der Bodenseeregion. So fand mit dem Meersburg Open Air wieder ein großes Musikfestival statt – und in Leimbach gab es mit dem traditionellen Pfingstmusikfest ordentlich Festzelt-Stimmung. Wie die Auftritte von Superstars wie Max Giesinger und Ben Zucker waren? Hier haben wir die Ereignisse für Sie zusammengefasst – natürlich mit vielen stimmungsvollen Bildern.

Bild: Jäckle, Reiner

Endlich wieder Pfingstfrühschoppen auf der Mettnau in Radolfzell

Besser hätte es für die Narrenmusiken in Radolfzell am Pfingstmontag nicht laufen können. Bei bestem Ausgehwetter veranstalteten die beiden Musikgruppen der Narrenmusik Radolfzell und der Froschenkapelle an der alten Konzertmuschel auf der Mettnau ihren Pfingstfrühschoppen. Man merkte den Menschen an, wie groß die Freude war über das Event nach den Corona-Jahren.

Bild: Jarausch, Gerald

Gassenfreitag lockt Besucher in den ältesten Konstanzer Stadtteil zurück

Endlich wieder Gassenfreitag: Nach fast zwei Jahren Pause fand in der Konstanzer Niederburg auch wieder die beliebte Veranstaltungsreihe statt. Das Wetter hat beim Auftakt am Freitag zwar nicht mitgespielt, die Stimmung war dennoch gut wie unsere Bilder zeigen.

Bild: Oliver Hanser | SK-Archiv

Weitere Eindrücke von diesem beliebten Event finden Sie zudem hier.

Schon wieder Feuerwehreinsatz wegen herrenloser Boote auf dem Rhein

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wurden die Rettungskräfte am Samstagabend wegen eines vermeintlichen Bootsunfalls auf dem Rhein alarmiert. Gegen 18.30 Uhr waren – genau wie schon Mitte Mai – zwei herrenlose Schlauchboote zwischen dem Rheinkraftwerk Bad Säckingen und Schwörstadt gesichtet worden, die flussabwärts trieben. Hier lesen Sie alle Details.

Bild: Obermeyer, Justus

Drei neue Affenpocken-Fälle im Südwesten – auch im Kreis Ravensburg

In Baden-Württemberg sind drei neue Fälle von Affenpocken nachgewiesen worden. Das sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart am Pfingstmontag. Die betroffenen Menschen kämen aus dem Alb-Donau-Kreis, dem Kreis Ravensburg und Freiburg. Sie seien in häuslicher Isolation und nicht im Ausland gewesen.