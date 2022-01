Konstanz vor 1 Stunde

Sicherheits-Debatte nach Amoklauf in Heidelberg: Wie werden Universitäten vor Übergriffen geschützt?

Die Frage nach der Sicherheit an Universitäten hat traurige Aktualität gewonnen: Ein 18-Jähriger tötete in Heidelberg eine junge Studentin und verletzte drei weitere Menschen. Ein Szenario, dass sich keiner vorstellen möchte – und doch trifft man auch in Konstanz Vorkehrungen für den Ernstfall.