Freizeit vor 1 Stunde

Sich wieder wie ein Kind fühlen: Dafür gibt es Ferienlager nur für Erwachsene. Warum es Menschen dort hin zieht

Am Lagerfeuer in Erinnerungen schwelgen, sich verrückt verkleiden oder eine Schnitzeljagd machen – beim Ferienlager für Erwachsene von Nils Stauch und Sandra Wilde aus Tübingen ganz normal. Was macht für die Teilnehmer den Reiz daran aus?