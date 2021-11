Kriminalität vor 46 Minuten

Serieneinbrecher geschnappt: 36-Jähriger stieg auf der Suche nach Bargeld in einen Kindergarten, zwei Pfarrhäuser und zahlreiche weitere Gebäude ein

Mindestens 16 Einbrüche soll ein 36-jähriger Mann im Raum Wangen begangen haben – neun weitere Einbruchsversuche werden ihm angelastet. Der Festgenommene soll rund 9000 Euro an Bargeld erbeutet haben, der Schaden an den betroffenen Gebäuden dürfte doppelt so hoch sein. Wie die Polizei ihm auf die Schliche kam und was dem mutmaßlichen Serieneinbrecher nun droht.