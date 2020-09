Seit sechs Monaten dürfen Clubs wegen Corona nicht mehr öffnen. Frust macht sich breit – auch darüber, dass in Schweizer Clubs getanzt werden darf. Wir haben Dominik Dilger, Betriebsleiter des Top10 in Singen, gefragt, wie der Club und seine Schwesterlokale Erdbeermund und Berry‘s versuchen, durch die Krise zu kommen.

Die große Tanzfläche in der Haupthalle der Singener Diskothek Top10 ist leer. Wo sich sonst zahlreiche Gäste zum Takt der Musik bewegen und bunte Lichter über die Feiernden hinwegblitzen, sind an diesem Tag nur die grauen Bodenplatten zu sehen. An