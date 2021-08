Bad Urach vor 1 Stunde

Sein Brot-Rezept schreibt die Natur: Bäcker Heiner Beck arbeitet auf der Alb nach seiner eigenen Teig-Philosophie

Die Massenbäckerei von heute knetet immer den selben Teig. Dabei kann sich die Qualität des Weizens in jedem Jahr ändern. Das heißt: Wer gute Brotqualität herstellen will, muss sein Backrezept der Natur anpassen. So wie Heiner Beck auf der Schwäbischen Alb. Er sagt: Wenn er Getreideähren in die Hand nimmt, spürt er, ob sie für sein Brot taugen.