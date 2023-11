Mal wieder Streik bei der Bahn – dieses Mal streikt die Gewerkschaft der Lokführer. Von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, wird das massive Auswirkungen auf den Regionalverkehr haben. Doch welche Verbindung in der Region ist wie betroffen?

Alle Informationen geben den aktuell bekannten Stand (Mittwoch, 11.30 Uhr) wieder und können sich im Laufe des Mittwochs verändern – dann aktualisieren wir dieses Stück umgehend.

Schwarzwaldbahn

Im Nahverkehr kann die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben nur ein „ein stark reduziertes Angebot“ anbieten. Im Fall der Verbindung zwischen Karlsruhe und Konstanz heißt das laut DB Navigator: Alle Verbindungen am Donnerstag fallen in beide Richtungen aus. Alle Verbindungen am Mittwoch, auch mit Ankunft nach 22 Uhr, werden Stand Mittwoch, 12 Uhr, aber noch als fahrend angezeigt.

Seehas

Gute Nachrichten gibt es für Pendler auf der Verbindung von Engen nach Konstanz. Die SBB Deutschland, Betreiber des Seehas, informieren auf ihrer Internetseite: „Nach aktuellem Stand (15.11., 9 Uhr) gehen wir davon aus, dass ausschließlich das Fahrpersonal der DB streiken wird und der Verkehr auf unseren Linien ohne Beeinträchtigungen möglich ist.“

Probleme gebe es nur, wenn auch Personal etwa in Stellwerken streiken würde – wovon derzeit nicht auszugehen ist. Sollte der Verkehr aufrechterhalten werden können, kündigt die SBB sogar zusätzliche Kapazitäten an, um Ausfälle der Schwarzwaldbahn abzufangen.

Rechte für Fahrgäste Über diese Rechte informiert die Bahn auf ihrer Seite für Menschen, die für heute oder morgen eine Reise gebucht hatten:



- Man kann seine Reise verschieben und das Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Für Sitzplatzreservierungen kann man sein Geld zurückfordern.



- Wer will, kann früher fahren: „Im Rahmen einer Sonderkulanz können Sie zudem Ihre Reise auch vorverlegen und bereits im Laufe des Mittwochs fahren“, so die Bahn.



– Wessen Zug ausfällt und wer deswegen erst gar nicht reisen möchte, kann sich den vollen Fahrpreis für Ihr Ticket ohne Abzüge erstatten lassen.

Rhyhas

Auch die Regionalverbindung Singen – Schaffhausen wird von den SBB betrieben. Damit gilt auch hier, dass es vermutlich nicht zu Ausfällen kommen wird.

Seehäsle

Auf der Verbindung von Radolfzell nach Stockach, die die SWEG betreibt, herrscht derzeit ohnehin Schienenersatzverkehr. Bisher gibt es keine Informationen, dass der Streik darauf Auswirkungen haben könnte.

Ringzug

Die Ringverbindung im Schwarzwald wird ebenfalls von der SWEG betrieben. Diese hat sich bereits im Frühjahr mit der GDL auf einen neuen Tarifabschluss geeinigt. Ob der aktuelle Streik nicht doch Auswirkungen hat, ist derzeit aber noch nicht bekannt.

Bodenseegürtelbahn

Für die Verbindung von Friedrichshafen nach Radolfzell meldet die DB ebenfalls für den gesamten Donnerstag einen Totalausfall in beiden Richtungen und unabhängig davon, ob durch einen IRE oder RE bedient. Auch alle Verbindungen am Mittwoch, die in Radolfzell oder Friedrichshafen nach 21 Uhr losfahren, werden laut DB entfallen.

Hochrheinbahn

Auch alle Interregioverbindungen zwischen Basel nach Singen werden am Donnerstag als gestrichen vermeldet.

Gäubahn

Sie ist nach Norden derzeit ja ohnehin eine einzige Baustelle. Wegen des Streiks werden jedoch auch alle Verbindungen von Singen nach Zürich (und umgekehrt) ab Mittwoch, 22 Uhr, als gestrichen gemeldet. Damit ist auch die letzte Verbindung des Tages von Singen nach Zürich betroffen.

Ein möglicher Ersatz auf dieser Strecke ist der Weg mit dem Rhyhas nach Schaffhausen und von dort weiter mit der Schweizer S-Bahn.