Spaichingen / Rottweil vor 1 Stunde

Schwerer Schlag gegen die sizilianische Mafia im Südwesten, in Italien und Belgien mit rund 50 Festnahmen – Kripo Rottweil nimmt mutmaßliches Mafiosi-Pärchen im Landkreis Tuttlingen fest

Fast fünf Monate nach den Razzien am Bodensee gegen die kalabrische Mafia Ndrangheta im Mai mit rund 30 Festnahmen in Deutschland und Italien ist den Ermittlungsbehörden beider Länder ein weiterer schwerer Schlag gegen die italienische Mafia gelungen – diesmal mit rund 50 Festnahmen, darunter ein Paar aus Italien, das Freitagfrüh in seiner Wohnung in Spaichingen festgenommen wurde. Weitere Mitglieder des Clans müssen sich wegen zweier Morde, Erpressung und Waffenbesitz verantworten.