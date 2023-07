Heftige Unwetter mit Blitz und Donner haben in Baden-Württemberg für zahlreiche umgestürzte Bäume gesorgt und größere Schäden angerichtet. Es gab eine Reihe von wetterbedingten Verkehrsunfällen, Straßensperrungen und auch Verletzte.

Vielerorts waren in der Nacht zum Mittwoch Feuerwehrleute damit beschäftigt, Straßen von heruntergefallenen Ästen und umgestürzten Bäumen freizuräumen. Nach Angaben der Polizei waren am Dienstagabend und in der Nacht vor allem die Regionen um Konstanz, der Schwarzwald, Freiburg sowie die Regionen um Ludwigsburg und Reutlingen betroffen.

Baum stürzt in Allensbach auf Wohnwagen

Vor allem die Region Konstanz hat es einem Polizeisprecher zufolge „ordentlich getroffen“. In Allensbach stürzte eine 70 Zentimeter dicke Eiche auf einen Wohnwagen. Die Feuerwehr wurde gegen 22.20 Uhr alarmiert, wie Einsatzleiter Florian Bottlang in der Nacht gegenüber dem SÜDKURIER sagte.

In dem Wohnwagen war eine dreiköpfige Familie, alle mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Morgen mit. Auch eine 30-Jährige wurde auf dem Campingplatz während des Unwetters verletzt, auch sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Baum stürzt auf Wohnwagen Video: Hanser, Oliver

Gewitter in Allensbach Video: Lutz, Stefan

Allein in der Zeit von 21.30 Uhr bis Mitternacht gingen im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz mehr als 370 Notrufe ein, meist unwetterbedingt. Bei der Integrierten Leitstelle des Landkreises Konstanz wurden 170 witterungsbedingte Einsätze registriert. Einsatzschwerpunkte waren in Konstanz, Allensbach, Singen und Stockach.

B33 in Konstanz gesperrt, Bahnverkehr eingestellt

Wegen vieler umgestürzter Bäume und heruntergefallener Äste kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperrungen. Die B33 in Konstanz musste für mehrere Stunden bis in den frühen Morgen aufgrund von Aufräum- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Die am Tunnel Waldsiedlung neu errichtete Lärmschutzwand musste wegen Unwetterschäden gesichert werden.

Auch der Bahnverkehr zwischen Konstanz und Radolfzell wurde wegen einer beschädigten Oberleitung eingestellt. Wie lange die Sperrung dauert, konnte die Polizei am Morgen nicht sagen.

Aufgrund des Unwetters kommt es am Mittwoch noch auf einigen Strecken der DB Regio Baden-Württemberg zu großen Beeinträchtigungen. „Bitte rechnen Sie mit Verspätungen und Zugausfällen“, hieß es bei der Bahn.

Höchste Warnstufe am Bodensee

Auch im Bodenseekreis und in Sigmaringen und Ravensburg war ein schweres Gewitter aktiv. In der Bodensee-Region wurde gegen 23 Uhr vor extremem Unwetter der höchsten Warnstufe 4 gewarnt. Gegen 24 Uhr gab es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes weitgehend Entwarnung für Baden-Württemberg und die Gewitter zogen weiter in Richtung Bayern.

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg am Mittwochmorgen berichtet, waren zahlreiche Straßen in den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg sowie dem Bodenseekreis durch umgestürzte Bäume blockiert. „Sie sorgten für Beschädigungen und Unfälle, bei denen teils hoher Sachschaden entstanden ist“, heißt es im Polizeibericht. In einigen Orten sei es in Folge des Sturms zu Stromausfällen gekommen.

Feurwehrleute arbeiten in Ravensburg an einem auf ein Auto gestürzten Baum. | Bild: David Pichler, dpa

Auch am heutigen Mittwoch gehen die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Sturm weiter. „Viele Blockaden und Schäden wurden erst am Mittwoch bei Tageslicht entdeckt, sodass die Einsatzkräfte nach wie vor stark gefordert sind“, heißt es weiter im Polizeibericht.

Honbergsommer-Konzert wird abgebrochen

In Tuttlingen musste das Konzert der Band Alle Achtung auf dem Honbergsommer kurz nach Beginn abgebrochen werden. 300 Besucher waren laut Polizei betroffen.

In Villingen-Schwenningen beschädigte ein sich lösendes Dach ein Auto. In Furtwangen bestand kurzzeitig Sorge um eine etwa 70-köpfige Schülergruppe, die ihr Zeltlager mitten im Wald aufgeschlagen hatte und zunächst nicht mehr erreichbar war. Im Laufe des Abends konnte die Gruppe wieder erreicht werden. Alle waren wohlauf, lediglich ein Zelt fiel dem Sturm zum Opfer, teilte die Polizei mit.

Region Blitz, Donner, Schäden: Schicken Sie uns Ihre Bilder vom Unwetter!

„Bei uns geht es wirklich rund“, berichtete ein Polizist in Reutlingen am Abend. Es gebe wegen des schweren Sturms mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten. Im Kreis Ludwigsburg schlug ein Blitz in das Dach eines Wohnhauses ein und löste einen Brand aus, der einen Schaden von geschätzt rund 250.000 Euro verursachte und das Haus unbewohnbar machte. Verletzt wurde niemand.

Zehntausende Blitze in der Schweiz

Auch über die Schweiz zog eine schwere Sturm- und Gewitterfront gezogen. Wetterdienste meldeten bis zum Mittwochmorgen Zehntausende Blitze. SRF Meteo sprach von mehr als 70.000 Blitzen im ganzen Land, Meteonews Schweiz von mehr als 50.000. Im Kanton Freiburg wurde eine Frau vom Blitz getroffen und schwer verletzt. Nähere Umstände nannte die Polizei nicht.

Teils wurden Orkanböen von mehr als 140 Kilometern in der Stunde gemeldet. Mancherorts hagelte es heftig. Am Flughafen Zürich wurde am Dienstagabend aus Sicherheitsgründen die Abfertigung für rund eine Stunde unterbrochen. Chur im Kanton Graubünden meldete am Dienstag die höchste Temperatur des Jahres in der Schweiz: 37,6 Grad.

Tornado im Saarland?

In Asweiler in der Gemeinde Freisen (Landkreis St. Wendel) entwickelte der Sturm erhebliche Zerstörungskraft und wütete in einer Schneise von etwa 100 Metern, wie das Lagezentrum der Polizei mitteilte. Ob es sich dabei um einen Tornado handelte, war zunächst unklar. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, THW und Polizei war im Einsatz.

Bevor es nach Deutschland weiterzog, hatte das Unwetter auch in Frankreich gewütet. In Dijon und Mulhouse wurden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde registriert. Die französische Bahn stellte auf einigen Strecken aus Sicherheitsgründen den Verkehr ein.

In Dijon stürzte die Decke eines Supermarktes ein, in Vichy wurden Dutzende Bäume entwurzelt. Bewohner der Region verbreiteten Fotos von großen Hagelkörnern, die mit den Sturmböen herunterkamen, wie der Sender BFMTV und die Zeitung „Le Parisien“ berichteten. Menschen kamen zunächst nicht zu Schaden. (dpa/sk)