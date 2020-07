Drogen vor 1 Stunde

Schweizer Städte gehören zu den Kokain-Hochburgen Europas: Warum ist das so und wie ist die Situation in unserer Region?

St. Gallen und weitere Schweizer Städte gehören in Sachen Kokain-Konsum zur europäischen Spitze. Das zeigen Analysen des eidgenössischen Abwassers. Deutsche Städte tauchen in der Bestenliste aber nicht auf. Wir haben bei Suchtfachstellen in Deutschland und der Schweiz nachgefragt, warum das so ist.