Schweiz vor 1 Stunde

Schweizer Nachtleben startet: „Darauf haben wir lange gewartet, endlich wieder frei fühlen“

Feiern ohne Maske in der Menge: Discos und Clubs in der Schweiz öffnen für Genesene, Geimpfte und negativ Getestete – zur Freude auch der jungen Menschen in der Grenzregion. Die Branche hierzulande rechnet erst ab September mit einem Neustart. Wie sehen sie den Vorteil der Schweizer Konkurrenten und ist ein sicheres Partyleben trotz Corona möglich?