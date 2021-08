„Die Ansteckungen werden weiter zunehmen“, macht der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset klar: „Das bedeutet, dass wir in Kauf nehmen müssen, dass das Virus bei den Nicht-Geimpften zirkuliert.“ Die Botschaft ist klar: Die Verantwortung liege nun bei den Eidgenossen selbst, heißt es auch in einer Mitteilung des Bundesrats. „Die Impfwilligen hatten die Chance, sich impfen zu lassen“, erklärt Berset die Entscheidung.

Tatsächlich stagniert die Bereitschaft dazu bei den Schweizern aber seit Wochen. So ist die Zahl der Geimpften seit Mitte Juli nicht mehr merklich gestiegen, nur knapp die Hälfte (49,45 Prozent) der Bevölkerung ist inzwischen vollständig geimpft.

Der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset will Neuinfektionen künftig in Kauf nehmen. Die Eidgenossen hätten die Chance gehabt, sich impfen zu lassen. Jetzt sollen die Maßnahmen nicht mehr verschärft werden. | Bild: FABRICE COFFRINI

Impfquote stagniert, Neuinfektionen steigen

Gleichzeitig liegt die Sieben-Tage-Inzidenz etwa bei 85. Innerhalb eines Tages kam es zuletzt wieder zu über 2000 Neuinfektionen. Doch diese Zahl sei nun nicht mehr ausschlaggebend, betonte Berset. Denn inzwischen seien viele Menschen geimpft.

Ab jetzt werden Neuinfektionen, Krankenhauseinlieferungen und auch Todesfälle wieder zunehmen. „Da alle Menschen in der Schweiz über kurz oder lang mit Covid-19 konfrontiert werden, geht der Bundesrat davon aus, dass eine Zunahme der Infektionen, der Hospitalisierungen und der Todesfälle nicht zu vermeiden ist“, heißt es wörtlich in der Entscheidung der Regierung.

Demonstrationen gibt es auch in der Schweiz – dabei sind die Maßnahmen dort ohnehin schon sehr zurückgefahren. Was bleibt, sind Maskenpflicht und Covid-Zertifikate. | Bild: Urs Flueeler

Nur wenige Maßnahmen bleiben

Die noch wenigen verbleibenden Maßnahmen bleiben zwar vorerst noch bestehen – etwa die Maskenpflicht in Innenräumen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln oder der Zutritt in Diskotheken oder zu Großveranstaltungen nur für Besucher mit Covid-Zertifikat, also mit Test-, Impf- oder Genesungsnachweis.

Trotzdem leitet der Bundesrat offiziell die geplante „Normalisierungsphase“ ein. Es ist die dritte und letzte Phase des Stufenplans zur Bewältigung der Pandemie und Rückkehr zur Normalität. Voraussetzung dafür war einerseits, dass „alle Impfwilligen geimpft sind“. So sieht es auch der ursprüngliche Beschluss des Bundesrats zu dem Stufenmodell vor: „Die verbleibenden Maßnahmen (Zugangs- und Kapazitätsbeschränkungen) sollen schrittweise aufgehoben werden. An dieser Strategie soll auch dann festgehalten werden, wenn die Impfbereitschaft der Bevölkerung entgegen der Erwartungen tief bleibt.“

Maßnahmen nur zum Schutz des Gesundheitssystems

Andererseits will der Bundesrat will nur noch zusätzliche Maßnahmen treffen, um eine Überlastung der Gesundheitssysteme zu vermeiden. So könne auch die Influenza zurückkehren, zusätzlich zu neuen Corona-Varianten. „Das war eine absolute Ausnahme, dass sie im vergangenen Winter nicht aufgetreten ist“, betont Berset.

Die Mutationen machen auch dem Schweizer Gesundheitsminister Sorgen. Von ihnen wird abhängen, wie stark die Krankenhäuser künftig belastet werden – und ob dann doch schärfere Maßnahmen getroffen werden müssen. | Bild: Christian Beutler

Auch weil noch unklar ist, wie sich nun auftretende Infektionen mit der Deltavariante auf die Krankenhauseinlieferungen und Todesfälle auswirken könnten, will der Bundesrat noch nicht alle Maßnahmen aufheben. Hinzu kommen die Reiserückkehrer aus den in der Schweiz bereits geendeten Sommerferien.

Kostenlose Tests sollen abgeschafft werden

Der Bundesrat will trotzdem die kostenlosen Tests ab 1. Oktober einstellen. Noch ist das nicht entschieden, der Vorschlag geht in die sogenannte Konsultation mit den Kantonen. „Für den Zeitraum ab September bis nächstes Jahr haben wir die Kosten für die Selbsttests auf 200 Millionen Franken geschätzt, bei den Antigen-Tests, die auf eigenen Wunsch durchgeführt werden, auf 400 Millionen Franken“, erklärt Berset auf die Frage, wie viel Geld die Schweiz damit sparen würde. Das sei aber nur eine grobe Schätzung.

Am 1. September will die Schweizer Regierung dann aber entscheiden, ob die Tests künftig tatsächlich kostenpflichtig werden. Bis dahin dürfte sich auch zeigen, ob die Reiserückkehrer die Infektionszahlen wieder angetrieben haben.