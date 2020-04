Überraschend hat die Schweiz ihr Einreiseverbot für Menschen ohne Wohnsitz in der Schweiz gelockert. Ausländern ist die Einreise zwar nach wie vor nur „in einer Situation der äußersten Notwendigkeit“ erlaubt. Doch deutsche Elternteile dürfen nun wieder ihre in der Schweiz wohnenden, minderjährigen Kinder besuchen – egal ob die Eltern verheiratet sind. Auch seinen Schweizer Ehepartner darf man als Deutscher wieder besuchen.

Bislang gehörten Ehepartner und minderjährige Kinder ausländischer Staatsangehörigkeit eines in der Schweiz lebenden EU-Bürgers oder Drittstaatsangehörigen nicht zu den Härtefällen.

Was ist erlaubt und was nicht? Eine Erklärung in Szenarien – die Geschlechter sind natürlich frei vertauschbar. Deutscher Vater besucht junge Tochter in der Schweiz: erlaubt Wer ein minderjähriges Kind in der Schweiz hat, darf es besuchen – egal ob man mit dem anderen Elternteil verheiratet ist. Auch bei der Wiedereinreise nach Deutschland gibt es keine Probleme. Das Besuchsrecht muss jedoch glaubwürdig nachgewiesen werden. Deutsche Ehefrau besucht Schweizer Gatten: erlaubt Ebenso dürfen Deutsche ihren Ehepartner in der Schweiz besuchen und problemlos zurückreisen. Zur Einreise in die Schweiz ist jedoch auch hier ein Nachweis nötig. Schweizer Gatte besucht deutsche Ehefrau: verboten Die deutschen Einreisebestimmungen geben das nicht her. Deutsche Frau besucht älteren Vater in der Schweiz: erlaubt Wenn nachgewiesen werden kann, dass der Familienangehörige tatsächlich betagt ist und das Verwandtschaftsverhältnis besteht. Deutscher Mann besucht erwachsene Tochter in der Schweiz: verboten Wenn die erwachsenen Kinder nicht nachweislich schwer erkrankt sind, ist das nicht möglich. Unverheiratete, kinderlose Paare besuchen sich: verboten In keine der beiden Richtungen ist das erlaubt.

Komplizierte Ausnahmeregeln

Nun ist das Dokument, das bisher die Ausnahmeregelungen bestimmte, aktualisiert. Darin heißt es: Für die „Betreuung von erkrankten, betagten oder minderjährigen engen Familienangehörigen, unabhängig vom Verwandtschaftsgrad; die Wahrnehmung des zivilrechtlich geregelten Besuchsrechts von Kindern und deren Begleitperson sowie den Besuch der Kernfamilie (Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und minderjährige Kinder), unabhängig der Besuchsdauer und Häufigkeit“ können Ausnahmen gelten.

Für getrennt lebende Eltern bedeutet dies, dass ein rechtlich geregeltes Besuchsrecht von Kindern wahrgenommen werden darf. Ob das Paar verheiratet ist, ist dafür nicht entscheidend, erklärt der Sprecher des zuständigen Staatssekretariats für Migration, Daniel Bach, dem SÜDKURIER auf Anfrage.

Ein in Deutschland lebender Vater kann also sein Kind in der Schweiz besuchen, wenn es bei der Mutter lebt. Dafür muss er das Besuchsrecht aber nachweisen. Das Kind mit nach Deutschland nehmen dürfte der Vater aber nicht, „es liege ein absoluter Härtefall vor, beispielsweise, wenn die in der Schweiz lebende Mutter schwer krank ist“, wie der Sprecher erläutert.

Keine Lockerungen für Paare

Kinderlose, unverheiratete Paare müssen allerdings weiter darben: Die Einreise sei nach wie vor nicht gestattet, wenn jemand den in der Schweiz lebenden Partner besuchen will, „aber keinen gültigen Aufenthaltstitel in der Schweiz hat“, stellt der Sprecher klar.

An den Einreiseregelungen nach Deutschland hat sich bislang nichts geändert. Schweizer müssen also weiter warten, bis sie ihre Familien in Deutschland wieder besuchen können.