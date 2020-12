Der Schweizer Sonderweg der möglichst geringen gesetzlichen Einschränkungen durch Corona wird immer weiter korrigiert: Nun hat der Bundesrat, die Regierung der Schweizer, weitere Einschnitte auf den Weg gebracht. Der Grund: „Die Spitäler sind seit Wochen praktisch ausgelastet, die Zahlen steigen von einem hohen Niveau aus wieder“, so der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset.

Die neuen Regeln sollen ab 22. Dezember und mindestens bis 21. Januar gelten.

Dürfen Restaurants und Kneipen in der Schweiz noch öffnen?

Nein, sie müssen ab 22. Dezember für mindestens einen Monat schließen. Das gilt auch für Gastronomiebetriebe in Skigebieten. Nur Speisen zum Mitnehmen, Lieferdienste und die Bewirtung von Hotelgästen sowie der Betrieb von Kantinen bleibt erlaubt.

Dürfen Läden in der Schweiz noch öffnen?

Ja. Der Bundesrat entschloss sich dagegen, den Einzelhandel zu schließen, obwohl die Corona-Task-Force der Schweiz das gefordert hatte. Es bleibt jedoch beim Verkaufsverbot am Sonntag und der Regel, dass Läden um 19 Uhr schließen müssen. Zudem wird die erlaubte Kapazität der Läden reduziert. Wenn sich die Lage nicht verbessert, behält sich die Regierung eine Schließung des Einzelhandels vor.

Einkaufen, wie hier in der Lausanner Innenstadt, ist in der Schweiz weiterhin erlaubt. | Bild: Fabrice Coffrini/AFP

Was ist mit Freizeitbetrieben wie Kinos, Museen und Fitnesscentern?

Auch sie müssen schließen. Das gilt auch für Bibliotheken, Sporthallen, Sportanlagen, Casinos und Zoos. Im öffentlichen Raum ist Sport weiterhin zu fünft möglich. Sportanlagen dürfen nur noch von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren genutzt werden. Jegliches Training von Erwachsenen in Innenräumen ist verboten.

Was ist mit Bäckereien?

In der Schweiz tobte zuletzt ein kurioser Streit darüber, ob Bäckereien an Sonntagen noch öffnen dürfen. Nun soll eine von den Medien „Lex Gipfeli“, also Croissant-Gesetz, getaufte Regel Klarheit schaffen: Schweizer Bäckereien dürften sonntags weiter öffnen, wenn sie mindestens zwei Drittel ihres Umsatzes mit Backwaren machen.

Müssen Skigebiete wie hier in Verbier schließen? Das überlässt die Schweiz den Kantonen. | Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone/dpa

Was ist mit den Skigebieten?

Der Bundesrat scheut die Entscheidung hierzu und will das den Kantonen überlassen. Diese verhalten sich ganz unterschiedlich: St. Gallen und Zürich tendieren eher dazu, ihre Skigebiete zu schließen. Das Wallis hat derweil Liften schon die Betriebserlaubnis erteilt.

Was ist mit Schweizer Frisören?

Sie bleiben offen, müssen aber wie alle Schweizer Geschäfte um 19 Uhr schließen.

Ändert sich durch den Lockdown etwas im Grenzverkehr oder bei Quarantäneregeln?

Nein.

Gibt es in der Schweiz Weihnachts- oder Silvesterausnahmen, etwa für Restaurants?

Nein.

Was ist mit den Schulen in der Schweiz?

Hier sollen Schließungen auf jeden Fall vermieden werden, das ist die Marschroute von Gesundheitsminister Berset. Stattdessen sollen nun sogar Klassen bei Corona-Fällen nicht mehr ganz, sondern nur noch einzelne Schüler in Quarantäne geschickt werden.

Mit vielen Menschen kann ich mich in der Schweiz treffen?

Im privaten Raum darf man sich zu zehnt treffen, im öffentlichen Raum dürfen 15 Menschen zusammenkommen. Empfohlen wird jedoch, dass sich nicht mehr als zwei Haushalte treffen. Veranstaltungen jeglicher Art sind verboten.

Denkt die Schweiz an Ausgangsbeschränkungen wie sie in Baden-Württemberg gelten?

Nein, davon ist derzeit nicht die Rede.

Ein Blick in die Luzerner Altstadt – auch im Schweizer Lockdown wird sich das Bild wohl erst einmal nicht groß verändern. Läden dürfen geöffnet bleiben. | Bild: Urs Flueeler/Keystone/dpa

Können Kantone auch laschere Regeln erlassen?

Ja. Wenn der Reproduktionswert sieben Tage lang unter 1 liegt, also hundert Erkrankte weniger als hundert andere anstecken, und die Sieben-Tages-Inzidenz sieben Tage lang unter dem Schweizer Schnitt liegt, können Kantone Ausnahmen zulassen. Die grenznahen Kantone liegen alle bei einem Reproduktionswert über 1.

Drohen weitere Verschärfungen in Schweiz?

Ja, am 30. Dezember werden die Maßnahmen bewertet. Dann können weitere Verschärfungen beschlossen werden.

Gibt es finanzielle Entscheidungen für Unternehmer, die von Schließungen betroffen sind?

Ja. Die Schweiz hat unter anderem ihren erleichterten Zugang zu Kurzarbeit verlängert. Wer unter 3470 Franken im Monat verdient, bekommt seinen Verdienstausfall durch Kurzarbeit komplett ersetzt, darüber werden 80 Prozent des Ausfalls vom Bund erstattet. Auch soll es weitere Hilfspakete geben.