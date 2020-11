Corona Nur für Abonnenten vor 17 Minuten

Lieber mit Maske als gar keine Schule: Schüler berichten, wie Mund-Nase-Schutz den Unterricht beeinflusst

Unterricht nur noch mit Maske und Lernen in kalter Winterluft – das ist momentan die Realität der Schüler in Baden-Württemberg. Schüler und Lehrer von der Beethoven Gemeinschaftsschule in Singen berichten, wie sie mit den Corona-Maßnahmen zurechtkommen. Nicht alles läuft glatt, aber alles ist besser als zuhause alleine zu lernen, sagen die Schüler.