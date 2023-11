Der Name „Aleksandr Perepelenko“ , „Ein Freier Mensch der BDR“ steht oben links als Absender auf dem Schreiben, das am Mittwochabend einigen Journalisten und Medien im Land zugespielt wird – auch dem SÜDKURIER. Das Schreiben, verschickt als Fotodatei, ist ein maschinengeschriebener Brief, datiert auf den 3. November, handschriftlich unterschrieben von „A. Perepelenko“, wie zu entziffern ist.

Als Betreff ist ein Aktenzeichen genannt: 1 Ks 97 Js 4486/11. In unbeholfenem Deutsch werden in dem Schreiben Vorwürfe an die Adresse der JVA Bruchsal erhoben und wird in „Ich-Form“ von angeblich schikanösen Haftumständen berichtet, zudem werden ein Justizvollzugsbeamter und eine Psychologin namentlich aufgeführt.

In Germersheim entlaufen

Aleksandr Perepelenko – das ist der Names des flüchtigen Mörders, der am 30. Oktober während einer von zwei Justizvollzugsbeamten bewachten Ausführung an einem Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) entkommen ist. Dort sollte er seine Familie treffen, Ehefrau und zwei Kinder. Bereits zuvor hatte es acht solcher – bei entsprechenden Voraussetzungen vom Gesetz vorgeschriebenen – Ausführungen gegeben, die allesamt ohne Auffälligkeiten abgelaufen waren.

Ein Bild des Geflohenen. | Bild: lka bawü

Die hohen Hürden für die Ausgänge hatte der Deutsch-Kasache allesamt genommen, die zuständige Kommission der JVA Bruchsal hatte keine Missbrauchs- oder Fluchtgefahr befürchtet. Seiner elektronischen Fußfessel hatte sich der zu lebenslanger Haft verurteilte Deutsch-Kasache bereits kurz nach der Flucht in Germersheim entledigt. Seitdem läuft die Fahndung nach dem seit dem Jahr 2012 in Bruchsal inhaftierten 43-Jährigen. Polizei und Staatsanwaltschaft Pforzheim konnten bis Donnerstagabend noch keinen Fahndungserfolg vermelden.

Kann das Schreiben echt sein?

Und nun meldet sich der Gesuchte selbst – mit einem Schreiben an die Öffentlichkeit zu den Umständen von Inhaftierung und Flucht? Kann das Schreiben echt sein? Das baden-württembergische Landeskriminalamt, die zuständige Pforzheimer Staatsanwaltschaft und auch der Leiter der JVA Bruchsal geben auf Anfrage am Donnerstag jedenfalls keine Auskunft darüber. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Pforzheim bestätigt lediglich, dass ein wortgleiches Schreiben an mehrere Medien gegangen sei.

Herbe Vorwürfe wegen Haftbedingungen

Der Brief enthält Vorwürfe gegen Justiz und Justizvollzug. „Ich habe mich am 30.10.23 den schädlichen Einflüssen und Folgen der JVA Bruchsal entzogen“ lautet der erste Satz des Schreibens, „ich wurde während meiner gesamten Inhaftierung nur schikaniert und gedemütigt.“

Daraufhin listet der vermeintliche Perepelenko diverse unbelegte Vorwürfe auf, von schlechter Ernährung bis Nichtraucherschutz. Die elektronische Fußfessel, der er sich auf seiner Flucht entledigte, vergleicht der Autor mit Methoden des Nazi-Regimes. Am Ende heißt es: „Ich bin kein Straftäter und nicht in Form von Rache…zu Befürchten. Hochachtungsvoll…“

Dem SÜDKURIER wurde das Schreiben zugeleitet durch einen Absender, der angab, mit der Familie Perepelenko befreundet zu sein und selbst wegen Betrugs mehrere Jahre in der JVA Bruchsal eingesessen zu haben. Die Richtigkeit dieser Angaben lässt sich nicht überprüfen, die Ermittlungsbehörden geben auf konkrete Nachfrage mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen keine Auskunft dazu.

Auch der Leiter der JVA Bruchsal, Thomas Weber, verweist bei Nachfragen zu den in dem Schreiben geäußerten Vorhaltungen und angeführten Personen und Ereignissen lediglich mit: „Das besagte Schreiben liegt den Strafverfolgungsbehörden vor und muss zunächst auf seine Authentizität überprüft werden.“