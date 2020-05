Todtnau vor 1 Stunde

Schon wieder Todtnau: Großer Felsbrocken stürzt den Hang hinunter auf eine Landstraße

Wieder einmal ist am Sonntagabend in Todtnau im Landkreis Lörrach ein riesiger Felsbrocken abgestürzt. Ganz in der Nähe mussten vergangenes Jahr mehrere Häuser evakuiert werden.