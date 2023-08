Es liest sich dramatisch und wie eine weitere Steigerung der heimtückischen Betrugsmasche: „Stellen Sie sich vor, eine Ihnen bestens bekannte Stimme ruft Sie an, nicht etwa eine weinende Person, die entfernt eine Ähnlichkeit mit jemandem haben könnte. Das ist die neue Dimension bei den Schockanrufen“, warnt dieser Tage in einer Pressemitteilung der stellvertretende Bundesvorsitzende und Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Ralf Kusterer.

Dass bei Bildern oder Videos Personen ausgetauscht werden können, sei bekannt. Nun aber würde Künstliche Intelligenz (KI) dazu benutzt, Stimmen in höchster Qualität nachzuahmen, „Damit werden die Schockanrufe noch heimtückischer, es entwickelt sich eine neue Kriminalitätsform“, warnt die Polizeigewerkschaft. Und schildert als Beleg einen Fall, der sich vergangene Woche im Großraum Stuttgart ereignet haben soll.

Welcher Fall sich zugetragen haben soll

Das Opfer, ein Kusterer persönlich bekannter ehemaliger hochrangiger Polizist, soll einen Anruf einer ihm sehr gut bekannten Frauenstimme erhalten haben, der Ehefrau eines Freundes. Diese meldete sich mit ihrem Namen und bat dringend um Hilfe, da sie angeblich einen tödlichen Unfall verursacht habe.

Ralf Kusterer. | Bild: Marijan Murat/dpa

Das Telefon gab sie dann an einen vermeintlichen Polizisten weiter, der 40.000 Euro Kaution forderte. Der Angerufene wurde misstrauisch, ein Anruf bei der Verkehrspolizei und bei dem Freund und dessen Ehefrau stellte klar: Es gab keinen Unfall. Allerdings habe die Frau einige Tage zuvor einen komischen Anruf erhalten. Der Fall wurde bei der Polizei angezeigt.

Bis auf die Sache mit der bekannten Stimme und dem echten Namen ein Schockanruf klassischen Musters. Aber viele Fragen zu dem geschilderten Szenario bleiben offen. Etwa, wie die Stimme kopiert und eingesetzt und eine Verbindung zwischen der Ehefrau des Freundes und dem Opfer hergestellt werden konnte. Kusterer selbst mutmaßt, dass der „komische Anruf“ genutzt worden sein konnte, um die Stimme der Angerufenen abzufangen.

„Neue Dimension“ von Kriminalität?

„Die Deutsche Polizeigewerkschaft ruft dazu auf, alle solchen Anrufe der Polizei zu melden.“ Nur so könne man Entwicklungen, wie jetzt durch den Einsatz von intelligenter Sprachsoftware erkennen. Die Telefonnummern und die Identität der Opfer auszuspähen, zeuge von einer hohen kriminellen Energie in einer neuen Dimension.

„Bisher gibt es zumindest in einigen Bereichen noch keine Erfassung von Straftaten, bei denen Künstliche Intelligenz als Tatmittel eingesetzt wurde. Das müssen wir schnell ändern“, fordert Kusterer.

LKA weiß von nichts

Aber wie groß ist die neue Gefahr nun wirklich? Eine Nachfrage beim baden-württembergischen Landeskriminalamt erbringt eine überraschende Antwort: Dort weiß man nichts davon, zumindest nicht aus der Praxis, teilt Sprecher Daniel Fritsch mit: „Uns liegen aktuell keine Vorgänge im Phänomenbereich Schockanruf im Zusammenhang mit Modus Operandi KI durch Stimmenverzerrung vor.“

Nach Einschätzung des LKA spiele der Einsatz von KI bei Schockanrufen derzeit eine „sehr untergeordnete Rolle“, dies mache derzeit auch wenig Sinn. Der Grund: „Bisherige KI-Lösungen benötigen einige Zeit, um aus Text Sprache mit einer bestimmten Zielstimme zu generieren. Eine flüssige Konversation ist nicht möglich, da aktuell nur vorgefertigte Sprachsequenzen verwendet werden können“, sagt der LKA-Sprecher.

„Der Erfolg der Täter liegt oft in der Frequenz der Anrufe und in der Gutgläubigkeit der Opfer begründet“, eine Methode, für die es wenig Aufwand und technischen Einsatz brauche.

Empathische Manipulation statt kalter KI

Die Täter seien in der Regel sprachlich sehr geschult und leiteten ihre Opfer durch manipulative Gesprächsführung durch das Tatgeschehen. „Eine solche Interaktion gelingt KI derzeit mangels emphatischer Fähigkeiten nicht überzeugend“, so Fritsch. Was aber nicht heißt, dass es nicht eines Tages so kommen könnte.

Und der Fall, den Polizeigewerkschaftler Kusterer so dramatisch schilderte und zum Anlass für eine breit gestreute Warnung nahm? Dazu könne man nichts Erhellendes sagen, heißt es beim LKA.

Womöglich eilte die Deutsche Polizeigewerkschaft mit ihrer Warnung vor den neuen kriminellen Dimensionen ihrer Zeit voraus. Nicht ausgeschlossen, dass der pensionierte Polizist, dessen Fall da geschildert wird, womöglich nur meinte, Namen und Stimme der echten Bekannten zu vernehmen und Opfer eines ganz gewöhnlichen Schockanrufs geworden ist.

Nachweisen lässt sich das Ganze jedenfalls nicht. So oder so aber hat der Angerufene richtig reagiert: die kriminellen Anrufer ins Leere laufen lassen und die Polizei informiert.