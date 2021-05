Eine Schießerei wie im Wilden Westen ereignete sich in der Nacht auf Pfingstmontag vor einer Bar im Schweizer Rickenbach bei Wil, etwa 30 Kilometer südlich von Konstanz. Dabei wurden zwei Männer im Alter von 29 und 33 Jahren mittelschwer bis schwer verletzt. Der mutmaßliche Schütze ist nach wie vor auf der Flucht und wird per internationalem Haftbefehl gesucht.

Es war kurz nach 23 Uhr am Pfingstsonntag, als ein Notruf bei der Kantonspolizei Thurgau einging: Eine Auseinandersetzung in einer Bar in Rickenbach bei Wil war eskaliert. Drei Männer hatten nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zusammen das