Kinderkrankheit vor 30 Minuten

Scharlachwelle im Südwesten! Das müssen Eltern jetzt beachten

Momentan steigt die Zahl der Scharlach-Fälle massiv an, auch in Baden-Württemberg. Und der Antibiotikum-Mangel zwingt Ärzte zu ungewöhnlichen Maßnahmen. So erkennen Sie die Krankheit bei Ihrem Kind.