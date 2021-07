Hochwasser vor 1 Stunde

Sabine Hartauer und Jörg Scholten waren im Kreis Ahrweiler im Einsatz: So haben zwei Helfer aus Konstanz ihren Einsatz im Katastrophengebiet erlebt

Sabine Hartauer und Jörg Scholten von den Maltesern in Konstanz waren vor Ort in Rheinland-Pfalz – im Kreis Ahrweiler, wo das Hochwasser in der vergangenen Woche besonders verheerend war. In Erinnerung bleibt den ehrenamtlichen Helfern neben viel Arbeit und wenig Schlaf vor allem die große Dankbarkeit der Menschen.