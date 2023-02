Das Unternehmen Gartenfrisch Jung ruft zwei Fertigsalate zurück, in denen gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten sein könnten. Bei Tests an den Produkten „Snack Time Salatcup Käse & Schinken 300g“ und „Snack Time Salat-Menü Quinoa-Salat mit Ziegenfrischkäse 350g“ seien in einer Probe Schinkenstreifen Listerien-Keime gefunden worden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Jagsthausen in Baden-Württemberg am Mittwochabend mit. Die Bakterien können demnach grippeähnliche Symptome auslösen. Betroffen sei die Ware mit dem Verbrauchsdatum bis einschließlich 08.02.2023.

Die beiden Salate „Snack Time Salat-Menü Quinoa-Salat mit Ziegenfrischkäse 350g“ und „Snack Time Salatcup Käse & Schinken 300g“ mit dem Verbrauchsdatum bis einschließlich 08.02.2023, sollten nicht verzehrt werden. | Bild: Gartenfrisch Jung GmbH

Wo wurden die Aldi-Fertigsalate verkauft?

Die Artikel wurden den Angaben zufolge bei Aldi Süd und den Aldi Nord Regionalgesellschaften Herten, Hann, Münden, Nortorf, Radevormwald, Salzgitter, Seevetal, Schloß Holte-Stukenbrock, Lehrte (Sievershausen), Werl und Weyhe verkauft. Kunden, die die Salate gekauft haben, können sich den Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons erstatten lassen.