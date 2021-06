Seit die 24-Stunden-Regel wieder uneingeschränkt gilt, ist der Grenzverkehr zwischen Deutschland und der Schweiz spürbar erleichtert. Am Sonntag fallen für die Einreise aus einigen grenznahen Kantonen sogar alle Einschränkungen weg.

Das Robert-Koch-Institut nimmt die Kantone Aargau, Basel-Stadt, Basel-Land, Graubünden, Solothurn, Tessin, Zug und Zürich von seiner Risikoliste. Damit gibt es keinerlei Einschränkungen mehr, was die Aufenthaltsdauer in diesen Gebieten angeht, unabhängig vom Einreisegrund. Zudem dürfen die Bewohner dieser Regionen ohne Einschränkungen nach Deutschland kommen – nur bei der Einreise per Flugzeug greift weiter eine Testpflicht, da diese auch für Nicht-Risikogebiete gilt.

Einige Kantone bleiben Risikogebiet

Für die grenznahen Kantone Thurgau, St. Gallen sowie Schaffhausen und die beiden Appenzeller Halbkantone bleibt es derweil bei der Einstufung als Risikogebiet. Welche Regeln für Reisen dorthin oder für Einreisen von dort gelten, können Sie hier nachlesen.

Auch Österreich gilt nur noch teilweise als Risikogebiet. Allerdings verbleibt hier Vorarlberg auf der RKI-Liste, ebenso Tirol. Die restlichen Bundesländer gelten nicht mehr als Gebiete mit besonders erhöhter Ansteckungsgefahr.

Das RKI streicht zudem einige Urlaubsdestinationen von seiner Risikogebietsliste: Ganz Italien sowie Teile Kroatiens und Korsika gelten ab Sonntag ebenfalls nicht mehr als Risikogebiet.