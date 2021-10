Radolfzell vor 1 Stunde

Rivalen um den OB-Stuhl: Radolfzell hat am Sonntag die Wahl zwischen zwei Kandidaten

Am Sonntag entscheidet sich, ob Radolfzell einen neuen Oberbürgermeister bekommt. Amtsinhaber Martin Staab will den OB-Sessel verteidigen. Der 36-jährige Simon Gröger will ihm genau diesen streitig machen. Der Wirtschaftsförderer in Tuttlingen wird gleich von mehreren Parteien unterstützt.