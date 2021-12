SPD vor 49 Minuten

Rita Schwarzelühr-Sutter ist Staatssekretärin, kommt aber nicht in den SPD-Bundesvorstand: Der Genossin vom Hochrhein fehlten acht Stimmen

Rita Schwarzelühr-Sutter hat gerade einen Karriereschritt gemacht: Die Sozialdemokratin aus dem Wahlkreis Waldshut arbeitet als Staatssekretärin im Innenministerium ab sofort in einem Schlüsselressort an maßgeblicher Stelle mit. Gleichzeitig gelang ihr aber nicht der Sprung in den Bundesvorstand. Warum?