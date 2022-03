In mehreren deutschen Großstädten sind Menschen am Sonntag gegen den Krieg Russlands in der Ukraine auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Veranstalter demonstrierten bundesweit 125.000 Menschen für den Frieden. Aufgerufen hatte ein Bündnis aus Friedens-, Menschenrechts-, Umweltschutzorganisationen sowie Gewerkschaften und Kirchen.

35.000 Menschen gehen in Stuttgart auf die Straße

In Stuttgart gingen bei strahlendem Sonnenschein rund 35.000 Menschen für eine Friedensdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße.

Mit Schildern mit der Aufschrift „Die Waffen nieder“, „Wir sind Ukraine“ und „Russland raus aus der Ukraine“ protestierten sie am Oberen Schlossgarten vor der mit einer großen Ukraine-Flagge geschmückten Oper gegen Russlands Überfall auf das Land. Viele Menschen hielten Ukraine-Flaggen und Fahnen mit Friedenstauben oder dem Peace-Zeichen in den Händen.

Bild: Christoph Schmidt

„Es stärkt mich, so viele Menschen zu sehen, die gegen diesen Krieg sind“, sagte Teilnehmerin Ingrid Himmelmann.

Zehntausende demonstrieren in Berlin, Leipzig und Hamburg

„Es kamen viel mehr Menschen als erwartet“, sagte eine Sprecherin eines Mitveranstalters, des Naturschutzbundes BUND Baden-Württemberg. Angemeldet waren eigentlich nur rund 20.000 Menschen. Die Polizei selbst nannte keine Zahlen. Zwischenfälle gab es nicht, alles sei friedlich geblieben, berichtete ein Polizeisprecher.

Auch in anderen deutschen Städten gingen Tausende Menschen auf die Straße. In Berlin liefen die Demonstranten vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor.

Tausende Menschen demonstrieren in Berlin | Bild: Fabian Sommer, dpa

Auch in Frankfurt am Main kamen Tausende Menschen zusammen. Unter den Teilnehmern waren auch zahlreiche Familien mit Kindern. An Kinderwagen und Babytragen prangten ukrainische Flaggen und selbstgemalte Schilder, die Frieden forderten. Auch Russisch war in der Menge auf dem Opernplatz zu hören. Eine junge Frau trug ein bemaltes T-Shirt mit der Aufschrift: „Ich bin Russin. Ich bin gegen den Krieg in der Ukraine.“

Frankfurt/Main: Demonstranten bei der Kundgebung | Bild: Hannes P. Albert, dpa

In Hamburg kamen nach Angaben von Veranstalter und Polizei mindestens 10.000 Menschen zu einer Kundgebung am Jungfernstieg zusammen. Die russische Regierung müsse unverzüglich alle Angriffe einstellen und sich aus der Ukraine zurückzuziehen, forderten die Organisatoren der Demo.

Hamburg: Teilnehmer einer Demonstration gegen den Ukraine-Konflikt stehen auf dem Jungfernstieg und halten Plakate mit der Aufschrift „Nato help finally“ und „Fuck Putin“ hoch. | Bild: Daniel Bockwoldt, dpa

Mehrere Tausend Menschen protestierten auch in Leipzig | Bild: Sebastian Willnow, dpa

Nach Angaben des Bündnisses „Stoppt den Krieg“ nahmen in Berlin 60.000 Menschen teil. In Frankfurt waren es demnach 12.000, in Hamburg 10.000 und in Leipzig 8000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. (dpa / AFP)