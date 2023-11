An einer Reform des Rettungsdienstes geht in Baden-Württemberg kein Weg vorbei. Diese Forderung vertraten am Freitag Führungskräfte von DRK, Johanniter, Arbeiter-Samariter-Bund bis zu den Maltesern. „Wir erwarten von der Landesregierung ein modernes Gesetz, keine starren Hilfsfristen mehr“, erklärte DRK-Landesgeschäftsführer Marc Groß.

Im Rettungsdienst herrscht Aufregung. Ursache dafür sind zwei Gerichtsbeschlüsse, die für große Diskussionen sorgen. Im Mai urteilte der Verwaltungsgerichtshof des Landes in Mannheim (VGH), dass sich das Land an sein eigenes Gesetz halten muss. Das schreibt vor, dass im Notfall binnen zehn Minuten Hilfe beim Patienten sein muss, spätestens nach 15 Minuten. Zielvorgabe waren allerdings die 15 Minuten.

Im neuen Rettungsdienstplan hatte das Innenministerium im September 2022 diese sogenannte Hilfsfrist auf zwölf Minuten festgelegt. Diese Änderung am Landtag vorbei sei unwirksam, urteilte der VGH. Vor zwei Wochen erhöhte das Verwaltungsgericht (VG) Stuttgart per Eilbeschluss den Druck auf das Land, das Gesetz neu zu regeln. Daraufhin kündigte das Innenministerium an, noch im November einen Referentenentwurf ins Kabinett zu bringen.

Große Sorge

Offenbar ist die Sorge groß, dass das Land die Zwölf-Minuten-Frist zum Gesetz macht. Davon halten weder die Hilfsorganisationen noch die Kommunen etwas. „Aus unserer Sicht ist eine starre Hilfsfrist kein belastbarer Qualitätsindikator“, sagte Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer des Landkreistages in Baden-Württemberg. Man brauche eine flexible Regelung. Bei einem Herzstillstand müsse der Rettungsdienst schneller vor Ort sein als bei einem Armbruch. Ziel müsse es sein, bei lebensbedrohlichen Notfällen noch schneller zu werden, sagte Klaus Weber, Regionalgeschäftsführer der Malteser. Bestehe keine akute Lebensgefahr, könne man auch mehr Zeit zur Verfügung stellen.

Zwar brauche es schnell ein neues Gesetz, aber auch zwingend Übergangsregeln, die „die Machbarkeit ins Zentrum stellen“, so Marc Groß. Eine Verkürzung der Hilfsfrist auf zwölf Minuten brauche andere Standortstrukturen als heute, erläuterte Daniel Groß vom Arbeiter-Samariter-Bund. Das heißt im Klartext: mehr Personal, mehr Rettungswagen, mehr Wachen.

Das sei nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen. Denn der Fachkräftemangel grassiere auch im Rettungsdienst. Arbeitslose Sanitäter gebe es faktisch nicht. Bei der Ausbildung sei man nach massiver Aufstockung auf 700 Plätze an der Grenze angekommen. Neue Rettungswachen könne man nicht aus dem Boden stampfen, schon weil Grundstücke Mangelware sind und Baumaßnahmen heute lange dauern.

Dazu kommen Anforderungen von außen, die voll auf den Rettungsdienst durchschlagen. Engpässe in der Pflege oder beim ärztlichen Bereitschaftsdienst „belasten unsere Strukturen erheblich“, so Groß. Wenn Krankenhäuser schließen oder bestimmte Erkrankungen nicht mehr adäquat versorgen können, müssten RTW längere Wege fahren. Das schränkt deren Verfügbarkeit ein.

Massiver Förderstau Der Rettungsdienst wird über zwei Säulen finanziert. Die Betriebskosten zahlen die Krankenkassen. Investitionen in die Infrastruktur finanziert zu 90 Prozent das Land. Nach Angaben von Ursula Adlhoch von den Johannitern hätten die Hilfsorganisationen für 2023 Fördergelder von 58 Millionen Euro etwa für den Bau neuer Wachen beantragt. Tatsächlich geflossen seien lediglich 7 Millionen Euro. Alle anderen Anträge wurden zurückgestellt. Wie viel Personal, Rettungswagen und Wachen zusätzlich gebraucht werden, wenn die Hilfsfrist auf 12 Minuten festgesetzt würde, können die Hilfsorganisationen derzeit nicht beziffern. „Dafür brauchen wir ein Strukturgutachten“, sagte DRK-Landesgeschäftsführer Marc Groß.

Unklar ist zudem, welche Hilfsfristen derzeit gelten. Bis zum Beschluss des Stuttgarter Gerichts gingen die Rettungsdienste davon aus, dass 70 Prozent der Notfälle in zehn Minuten versorgt sein müssen, 95 Prozent in 15 Minuten. Das galt allerdings nur für Blaulicht-Fahrten. Das Verwaltungsgericht entschied jedoch, dass nun alle Einsätze der Rettungskräfte in die Hilfsfrist einzahlen.

Würde das Innenministerium seine Vorgaben daraufhin anpassen, könne man trotzdem „über Nacht nichts ändern“, verdeutlichte der DRK-Landesgeschäftsführer die Situation. Es gebe weder arbeitssuchende Notfallsanitäter noch zusätzliche Rettungswachen.