Daten-Story Veröffentlicht am 07. Juli 2023

So niedrig war der Bodenseepegel Anfang Juli noch nie. Aber nur in Radolfzell. In Konstanz ist er noch von der Rekordmarke entfernt. Dieser Pegelunterschied wird immer größer – die Erklärung findet sich im Seerhein.

Bald sitzt El Nino auf dem Trockenen: Am Radolfzeller Seeufer ist das Wasser bereits zurückgegangen und Steine liegen trocken. | Bild: Marinovic, Laura