1. So hat der Adel vom Bodensee die Krönung von Charles III. erlebt

Das Landgericht Konstanz. Hier beginnt bald der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Sabrina P.. | Bild: Claudia Wagner

So nah wie die Adeligen vom Bodensee waren nur ganz wenige Deutsche bei der Krönung von Charles III. dabei: Bernhard Markgraf von Baden und seine Frau Stephanie Markgräfin von Baden reisten am vergangenen Wochenende zur großen Krönungszeremonie – und berichteten im Anschluss, was sie während der Tage in London und Windsor am meisten beeindruckt hat.

2. So stark ist die Region vom Mega-Bahnstreik betroffen

Bereits Ende März hatte die EVG gestreikt, hier eine Kundgebung in Stuttgart. Ab Sonntag steht der Bahnverkehr im Südwesten erneut still. | Bild: Julian Rettig, dpa

Es soll der längste Warnstreik in der Geschichte der Deutschen Bahn werden: Ab Sonntag, 14. Mai, 22 Uhr bis zur Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 24 Uhr, soll im Fernverkehr gar nichts mehr gehen. Die Gewerkschaft EVG ruft ihre Mitglieder auf, die Arbeit niederzulegen. Gleichzeitig wird der Streik aber auch Auswirkungen auf den Nahverkehr in der Region haben – selbst wenn das Bahnpersonal selbst nicht EVG-organisiert ist. Hier gibt es einen Überblick über die Auswirkungen des Streiks auf die Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein.

3. Reichsbürger hortet in Singener Südstadt Waffen und Munition

In Singen hortete ein mutmaßlicher Reichsbürger ein Waffenarsenal, Munition und Drogen. | Bild: SK/dpa

Ermittler haben bei einem mutmaßlichen Mitglied der sogenannten Reichsbürger-Szene in der Singener Südstadt zufällig ein Waffen- und Munitionslager entdeckt. Sie beschlagnahmten 13.000 Schuss Munition, 2000 Stahlkugeln, eine Langwaffe, zwei Pistolen und dazu noch Drogen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Auch am Tag nach der Festnahme des 47-Jährigen stehen noch viele Fragezeichen im Raum: Wie sind die Einsatzkräfte auf den Mann aufmerksam geworden und was hatte er mit dem Waffenarsenal überhaupt vor?

4. Prozessbeginn im Fall Sabrina P. steht fest

Rund vier Monate, nachdem die 24-jährige Sabrina P. nach einer mehrtägigen Suche tot in der Stockacher Oberstadt aufgefunden wurde, beginnt bald am Landgericht Konstanz der Prozess gegen ihren mutmaßlichen Mörder. Der 22-jährige Angeklagte, der noch am Tag des Leichenfunds festgenommen wurde und seither in Untersuchungshaft sitzt, hatte laut SÜDKURIER-Informationen schnell ein Geständnis abgelegt. Insgesamt vier Prozesstage sind für die Hauptverhandlung vorerst angesetzt.

5. Youtuber MrWissen2go begeistert in Singen

Selina Manz, SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz, Kultusministerin Theresa Schopper, Youtuber Mirko Drotschmann und SÜDKURIER-Redakteurin Simone Ise bei der Veranstaltung zu „25 Jahre Klasse!“ in der Singener Stadthalle. | Bild: Oliver Hanser

25 Jahre Klasse! Das Medienprojekt des SÜDKURIER feiert Jubiläum und hat zu diesem Anlass in die Singener Stadthalle geladen. Der Journalist und Youtuber Mirko Drotschmann, besser bekannt als MrWissen2go, begeisterte mehr als 500 Besucher mit seinem Impulsvortrag und diskutierte im Anschluss mit Kultusministerin Theresa Schopper und SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz über die Gefahr von Fake News und wie man ihr begegnen kann. Die Highlights des Abends sehen Sie in unserem Video.

Auf www.suedkurier.de finden Sie weitere wichtige Nachrichten aus der Region und der Welt.