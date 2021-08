Bundestagswahl vor 1 Stunde

Reisender Staatssekretär Bareiß gegen grünen Lebenskünstler Kretschmann: Was den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen so spannend macht

Thomas Bareiß (CDU) will sein Mandat behalten, Johannes Kretschmann (Grüne) drängt ihn den Bundestag. Wie geht Bareiß mit seiner Verwicklung in die Aserbaidschan-Affäre um und wie reagieren die Wähler vor Ort? Wie kommt es an, wenn Kretschmann bei Karl-Friedrich Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen mit Baskenmütze zum Termin erscheint und am Ende ein Solo auf dem Horn spielt? Beobachtungen aus dem Wahlkampf im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen.