Hausach/Freudenstadt vor 37 Minuten Reisende müssen statt der Kinzigtalbahn den Bus nehmen 32 Kilometer Gleise, 50.000 Schwellen und 45.000 Tonnen Schotter: Die Kinzigtalbahn wird erneuert. Laut der Bahn ist es eine der größten Baumaßnahmen in diesem Jahr im Land. Die hat Folgen für Fahrgäste.

Schienen am Bahnhof in Hausach. Neben zahlreichen Eidechsen finden auch die bedrohten Schlangenarten Kreuzotter und Schlingnatter im und neben dem Gleisbett ein Zuhause. Die Tiere werden während Bauarbeiten am Gleis umgesiedelt. | Bild: Silas Stein, dpa