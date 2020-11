Corona Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Die Landespläne für Impfzentren sind ambitioniert – lassen sie sich in der Region überhaupt umsetzen?

Die Zulassung mehrerer Impfstoffe scheint in Reichweite, das Land richtet im Hauruckverfahren Impfzentren ein. Mitte Dezember sollen erste Anlaufstellen eingerichtet sein, Mitte Januar in jedem Kreis eines. An den Örtlichkeiten wird es wohl nicht scheitern. Doch die Kreise fragen sich: Woher soll das Personal kommen?