Stuttgart vor 2 Stunden

„Reichsbürger“ nach Auto-Attacke gegen Polizisten in Efringen-Kirchen vor Gericht. So lief der Prozessauftakt

Nach einem dramatischen Vorfall bei einer Polizeikontrolle in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) steht ein mutmaßlicher Reichsbürger in Stuttgart vor Gericht. So lief der Prozessbeginn.