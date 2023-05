Politikerin vom Bodensee bei Reichsbürger-Razzia festgenommen

Umsturzpläne und Terrorverdacht: Das BKA nimmt drei mutmaßliche Mitstreiter von Reichsbürger-Rädelsführer Heinrich Prinz Reuß fest. Eine davon ist Johanna Findeisen – eine Bundestagskandidatin der Partei Die Basis von 2021. Schon einmal war ihr Anwesen in Frickingen Zielpunkt einer Razzia. Diesmal kommt die Polizei bei Tageslicht und hält sich mehrere Stunden dort auf. Wer ist Johanna Findeisen – und hatte sie wirklich versucht, Kontakt zum Kreml aufzubauen? Die Hintergründe lesen Sie hier.

Bild: Timm Lecher

Im Allgäu ist ein Bär unterwegs

Sorge im Touristengebiet: Bei Bad Hindelang ist ein Bär gesichtet worden. Mehrere Menschen beobachten und fotografieren das Raubtier – kurz darauf bestätigt das Landesamt für Umwelt den Verdacht. Nun herrscht Sorge im Oberallgäu. Denn das Hintersteiner Tal ist ein „touristisch hoch erschlossenes Gebiet“, sagt Landrätin Indra Baier-Müller. „Das ist kein geeigneter Lebensraum für einen Bären.“ Wie es nun weitergehen soll im Oberallgäu.

Bild: Davor Knappmeyer, dpa

Unglück auf Seilrutsche: Konstanzer Schüler stürzt in die Tiefe

Tragisches Ende einer Studienfahrt: Als ein Elftklässler in der Sächsischen Schweiz eine Schlucht mit einer Seilrutsche überqueren will, reißt das Stahlseil. Der Schüler stürzt acht Meter in die Tiefe. Er wird von der Bergwacht aus der Schlucht gerettet. Der Gymnasiast ist schwer verletzt, doch nicht in Lebensgefahr. Am Konstanzer Gymnasium ist die Betroffenheit groß. Und die Polizei im sächsischen Sebnitz ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Bild: Marko Förster

„Die Welt schien stillzustehen“: Tod von Tina Turner trifft auch die Region

Alice Wittmer aus Singen steht Abend für Abend bei „Tina – das Tina Turner Musical“ in Stuttgart auf der Bühne. Am Mittwoch, mitten während der Vorstellung, kam die Todesnachricht. „Kollegen standen zusammen, wirkten fast bewegungslos, und einer sagt: ‚Tina ist gestorben.‘“, erzählt sie im SÜDKURIER-Interview, und sagt: „Von der Sekunde an schien die Welt stillzustehen“. Wie es jetzt beim Musical weitergeht, lesen Sie hier.

Bild: Adv Archiv / dpa

Kostenlos Besonderes erleben: Diese Gratis-Attraktionen gibt es in der Region

Nicht alles, was Spaß macht, muss Eintritt kosten. Ausflügler und Touristen können am Bodensee auch Dinge erleben, ohne dafür Geld auszugeben. Für einen Ausflug an Pfingsten und in den Ferien gibt es hier die besten Tipps für Familien, Kinder und Erwachsene!