Auf seiner Sommertour hat der Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle den Bio-Saatgut-Hersteller Sativa in Rheinau (Schweiz) besucht. Der Anbieter, dessen Saatgut international geschätzt wird, will unter anderem in Jestetten-Altenburg weiter wachsen, heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordneten. Schon heute wird der deutsche Markt von einer Tochterfirma in Jestetten beliefert, Lagerkapazität besteht ebenfalls bereits auf deutscher Seite. Zukünftig, so die Idee, könnte auch die Reinigung des Saatguts auf die andere Rheinseite umziehen. Bei einem Rundgang mit Sativa-Geschäftsführer Amadeus Zschunke konnte der Politiker den Weg des Saatguts nachvollziehen: von der Ernte im Gewächshaus oder Freiland über die Saatgutreinigung in Rheinau, das Lagern im gekühlten Kellerabteil, bis hin zu Verpackung und Versand, sowie dem Einpflanzen der neuen Generation. „Die gesamte Wertschöpfungskette von Züchtung, Vermehrung, Reinigung und Verkauf unter einem Dach und in Bio-Qualität, das gibt es so kein zweites Mal“, behauptet Zschunke stolz.

Der Betrieb habe unlängst ein neues Quartier südlich der Rheinauer Altstadt bezogen. Das Hauptgebäude erfülle prinzipiell den Minergie-Standard, die Dachflächen sind trotz der nicht ganz einfachen Formgebung mit Photovoltaik belegt und das ganze Gebäude sei aus regionalem Holz gebaut. Bei der anschließenden Diskussion kamen Zschunke und Nüssle schnell auf ein zentrales Thema für die Branche: Die neue Gentechnik (NGT) und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft: „Die Erhaltung der vorhandenen Sortenvielfalt, die Vermehrung von Biosaatgut und die Biozüchtung werden durch die neue Gentechnik massiv erschwert. Die Lösung der großen Herausforderungen unserer Zeit verlangt nach ganzheitlichen Lösungen, das Potenzial der NGT wird völlig überschätzt“, wird Geschäftsführer Amadeus Zschunke in der Mitteilung zitiert.

Nüssle sei dankbar für diese Haltung, heißt es in der Pressemitteilung. Vor der Sommerpause sei der Vorschlag der

EU-Kommission mehrfach Gegenstand von Diskussionen in der Fraktion gewesen. Gemeinsam mit weiteren Kollegen habe er ein Positionspapier zu diesem Thema erarbeitet, das in der Fraktion noch vor der Sommerpause verabschiedet wurde. „Baden-Württemberg bleibt gentechnikfreie Region. Das

steht nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern ist auch Maxime unseres Handelns.“

Zum Abschluss kam die Landespolitik zur Sprache. Die Landesregierung hat sich den Ausbau ökologischen Landwirtschaft auf 30 Prozent bis 2030 zum Ziel gesetzt. Aktuell seien wir von diesem Ziel noch weit entfernt. Neben vielfältigen Erleichterungen für Bio-Landwirte müsse für dieses Ziel auch der Anteil an Bio-Saatgut erhöht werden. Nüssle freue sich deshalb über die Expansionspläne des Unternehmens, heißt es in der Mitteilung abschließend.